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Savunma

F-16 hazımsızlığı! Türkiye'ye karşıtları yeniden devrede

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satmasına ilişkin ABD'li senatörler, Başkan joe Biden'a mektup yazdı. Hazımsızlıklarını dile getiren senatörler Türkiye'ye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri onaylanana kadar geciktirilmesi çağrısında bulunuldu.

2 Şubat 2023 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
F-16 hazımsızlığı! Türkiye'ye karşıtları yeniden devrede
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Türkiye karşıtı ABD'li senatörler, Başkan Biden'a F-16 mektubu yazdı. Her iki siyasi partiden senatörlerin imzasının bulunduğu mektupta, Türkiye'ye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri onaylanana kadar geciktirilmesi çağrısında bulunuldu.

"F-16 JETLERİ İÇİN BİLGİLER OLUMLU"

Türkiye'nin, ABD'den F-16 tedariki konusuna değinen Akar, şunları kaydetmişti:

"Şu ana kadar bize verilen, resmi temaslarımızda aldığımız bilgiler olumlu. Biz de artık bir an önce bunun olumlu ve somut adımlarla sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Bu taleplerimizi de yine resmi yollardan muhataplarımıza iletmeyi sürdürüyoruz. Orada aleyhte çeşitli girişimler olduğunu da görüyoruz. Bütün bunların bir tarafa bırakılıp akılla, mantıkla, objektif kriterlerle ilerlemek suretiyle modernizasyon ve tedarik çalışmalarının olumlu şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Güçlü Türkiye güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri; güçlü NATO güçlü ittifak demektir. Bunu da herkes böyle bilsin."

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