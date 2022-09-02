F-16 için harekete geçtiler! Tam 150 milyon dolar

Dünya genelinde yaşanan güvenlik endişelerinin başında gelen yerin yeni adresi Avrupa oldu. Aylardır süren Rusya-Ukrayna çatışmaları nedeniyle savaşın Avrupa'ya kayacağı endişesinden Danimarka, F-16 savaş uçağı filosunun görev süresini 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Söz konusu kararın maliyetinin ise 150 milyon dolar olacağı açıklandı. Öte yandan Danimarka Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus saldırılarının dünyadaki güvenlik endişelerini artırdığını belirtirken Rusya'nın bir güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARINI GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Akşam'da yer alan habere göre; Danimarka, F-16 savaş uçağı filosunu 2027 yılına kadar görevde tutmayı planladığını açıkladı. Danimarka hükümeti 3 yıllık uzatma kararı için 156 milyon dolar harcayacak.

Danimarka hükümetinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, F-16'ların operasyon kapasitesinin artırılmasının planlandığı duyuruldu.

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Putin'in Ukrayna'daki saldırganlığı Avrupa'yı ve karşı karşıya olduğumuz tehditleri değiştirdi" ifadelerine yer verildi.

Danimarka'nın askeri gücünü ve teknolojisini artırma atılımları devam ediyor. Uzmanlar, yapılan hamleleri barıştan uzak olarak tanımlarken, Danimarka'nın artan tehditlere karşı başka çaresinin olmadığını belirtiyor.

F-16'LAR KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana dünyanın dört bir yanından ülkeler Ukrayna'ya askeri yardım gönderirken kendi güvenlikleri için yeni hamlelere de başvurmaya başladılar.

Danimarka'nın bu atılımı NATO'nun Rusya karşısındaki duruşunun ne kadar önemli bir hale geldiğini tekrar teyit ediyor.

F-16 filosunun kullanılmaya devam edilmesi, Danimarka'nın Ukrayna ve Avrupa'nın savunmasında daha geniş bir rol oynamaya devam etmesine izin verecek