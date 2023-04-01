F-16, Rafale ve Gripen… Geri dönüyorlar! Süreç resmen başladı

Arjantinli haber sitesi Zona Militar tarafından aktarılan bilgiye göre; Kolombiya Savunma Bakan Yardımcısı Javier Mondragón'un son açıklamalarına göre, Kolombiya Hava Kuvvetleri (FAC) , ülkede hizmet veren eski İsrail IAI Kfir jetlerinin yerini alması gereken yeni savaş uçağı için ihale sürecini yeniden başlattı.

F-16, RAFALE VE GRİPEN... GERİ DÖNÜYORLAR

Aralık 2022'de Kolombiya hükümeti, Dassault Rafale savaş uçaklarının satın alınması için bir "ön müzakere" yaptığını duyurmuş ve bu, Fransız savaş uçağının FAC tarafından seçildiğini ima etmişti.

Ancak birkaç gün sonra Kolombiya Savunma Bakanlığı kararını geri çekerek kesin olmadığını bildirdi. Ardından yeni İsveç jeti Saab Gripen E'nin satın alınmasını da değerlendirmeye başladı.

Bu kez, FAC seçim sürecinin bir başka güncellemesinde Mondragón, Kolombiya'nın daha önce reddedilen bir aday olan Lockheed Martin F-16'yı da değerlendirdiğini belirtti.

Kolombiya Hava Kuvvetleri, IAI tarafından Dassault Mirage III süpersonik jet temelinde geliştirilen yaklaşık 19 Kfir savaş uçağını kullanıyor. Hatta ülke, 2017'de sona eren bir süreçte uçağı modernize etti, ancak uçak gövdelerinin ileri yaşlı olması, değiştirilmesini acil hale getirdi.

Kolombiya hükümetinin 678 milyon ABD Doları tutarında onaylanmış bir bütçesi var. Ancak Kolombiya hükümeti Rafale jetleri için Dassault ile daha küçük bir siparişi kapatmaya çalıştı. Bu karşın Fransız üretici, 16 uçak için daha geniş bir anlaşmayı öne sürdü.

SAAB, BREZİLYA'DA ÜRETİLEN GRİPEN E/F'Yİ SUNMAK İSTİYOR

AIRWAY'e gönderilen bir bildiride Saab, Gripen'i Kolombiya'ya vermekle çok ilgilendiğini ve avcı uçağını yeni hizmete sokan Brezilya ile ortaklığın desteklediğini söyledi.

Üretici, "Kolombiya'daki Gripen satışlarında başarılı olursak, geliştirme, uçuş testi ve Embraer'deki son montaj gibi alanlarda Brezilya endüstrisinin daha fazla katılımı için fırsatlar olacak. Latin Amerika bağlamında Brezilya, mümkün olduğu kadar çok iş yapmak istediğimiz bir merkez. Brezilya endüstrisi küresel üretim zincirinin bir parçasıdır ve diğer ülkelere satış yaptığımızda bundan kesinlikle faydalanacaktır. Kolombiya örneğinde, Brezilya endüstrisinin Kolombiya'nın ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendirilecek olan geliştirme, üretim, bakım, eğitim ve lojistik gibi alanlarda katılımını sağlayabiliriz" dedi.

İsveçli üretici, Gripen avcı uçağının Brezilyalı şirket AEL Sistemas tarafından geliştirilen ve üretilen Geniş Alan Ekranı (WAD), Baş Ekranı (HUD) ve Kask Ekranı (HMD) olmak üzere üç gelişmiş kokpit ekranına sahip olduğunu açıkladı.