F-16 satışında rüzgar Türkiye'den yana döndü: ''Tamam'' diyecekler

ABD Hükümeti ve Cumhuriyetçilerin ardından Demokratlar arasında da rüzgar Türkiye'den yana döndü, 'muhalif' Menendez yalnız kaldı. Senato ve Kongre kaynaklarına göre, Türkiye'ye F-16 satılmasına direnç gösteren Demokrat kanat da fikrini değiştirdi. 'Ağır toplar' kapalı kapılar ardından, 'Tasarıya evet diyeceğiz' dedi. Sert muhalefetiyle bilinen Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'in 'dönen rüzgarın' ardından Yunanistan'a F-35 satışının da aynı paketle gelmesi durumunda tavrından vazgeçeceği konuşuluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışıyla ilgili ABD'de yaptığı temaslardan olumlu haberler geldi. Akşam'ın Senato ve Kongre kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Demokrat Parti'nin ağır topları, F-16'ların Türkiye'ye satışını ve mevcut uçakların modernizasyonunu içeren paket önlerine geldiğinde onaylayacaklarını bildirdiler.

MENENDEZ YALNIZ KALDI

Türkiye'nin söz konusu uçak talebi ABD'de Cumhuriyetçi Parti tarafından halihazırda destekleniyordu. Demokratların desteğiyle birlikte F-16 satışı ve modernizasyon paketinde sonuca bir adım daha yaklaşılmış oldu. Türkiye-ABD ilişkilerini ve NATO'nun güvenliğini yakından ilgilendiren paketin Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinin de desteğini almasıyla, paketin geçmesine muhalefet eden Demokrat isim Senatör Bob Menendez yalnız kalmış oldu.

HİÇBİR ŞART OLAMAZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Washington'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoglu, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladi. İlk soruyu, Akşam gazetesinden alan Çavusoğlu, ABD tarafından Türkiye'ye F-16 satışı için Suriye'ye olası operasyondan vazgeçmesi ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliklerine onay vermesi şartının öne sürüldüğü iddialarına açıklık getirdi. Çavuşoğlu "Türkiye'nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresi'nin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz" dedi. AKSAM Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Çavuşoğlu'na, "Senator Menendez'in ısrarlı muhalefeti var. Bunun aşılabileceğini öngörüyor musunuz" sorusunu yöneltti. Çavuşoğlu ise, ABD yönetiminin kararlı durması durumunda ABD Kongresi'nin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.

SEÇİM SONRASI İDDİASI

Görüşmelere aşina kaynaklara göre, ABD Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini gündeme getirdi ancak Çavuşoğlu, İsveç'e itiraz etti. ABD ise iki ülkenin ayrılamayacağı fikrini tekrarladı. Kaynaklar, ABD'nin F-16 kararını Türkiye'deki seçimlerden sonraya bırakma ihtimalinden de söz etti.

MENENDEZ TUTUMUNU DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, bugüne kadar Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyordu. Menendez F-16 transferini 'engellemeye' devam edeceğini yinelemiş, Politico'ya konuşan 'bilgi sahibi' bir kaynak, Beyaz Saray'da Menendez ile Türkiye gündemli bir görüşme yapıldığını söylemişti. Kaynaklar bu muhalif tavrın Biden'a karşı pazarlık payı olarak kullanıldığına dikkat çekiyor. Menendez'in Senato'da Türkiye'ye F-16 ve Yunanistan'a F-35 satışını içeren tekliflerin aynı pakette sunulması durumunda tavrından vazgeçeceği ve yetkilerini kullanmayacağı öngörülüyor.

BİDEN YÖNETİMİ F-16 SATIŞINI DESTEKLİYOR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Ankara'da bir grup gazeteciye Türk-Amerikan ilişkilerinin güncel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Flake, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna karşı çıkmasıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir bağlantısı olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır. Burada bir bağlantı yok" dedi.

KONGRE ONAYI GEREKİYOR

Flake, Biden yönetiminin F-16 satışına destek verdiğine işaret ederek, "Kongre, yasama organı ve bağımsız bir organ. Bu organın silah satışını onaylaması lazım. Ancak Biden yönetimi bu satışın arkasında ve Kongre'yle bu konuda çalışıyor" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak gördüklerini söyledi. Günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Jean-Pierre, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili tutumu hakkındaki bir soru üzerine, Türkiye hükümetinin bu konuda bir açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.

'ABD, ERDOĞAN'I İKNA ETMENİN YOLLARINI ARIYOR'

Türkiye ve ABD'nin temasları uluslararası medya ve Yunan basınında geniş yer buldu. AP haber ajansı, Çavuşoğlu-Blinken buluşmasını 'NATO üyeleri Türkiye ve ABD ilişkileri düzeltmeyi deniyor' başlığıyla servis etti. AFP, Washington'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişine karşı itirazını kaldırmaya ikna etmenin yolları aradığını bildirdi.

TÜRKİYE BASTIRIYOR

Bloomberg ise, 'Türkiye, ABD'nin direnci sürmesine karşın F-16'ların satış onayını öngörüyor' başlığını kullandı. Bloomberg, haberini üst düzey bir Türk yetkilinin yaptığı açıklamalara dayandırdı. Euronews, 'Washington'daki buluşmada savaş uçakları ve NATO'nun genişlemesi konuşuldu' başlığını tercih etti. Alman Deutsche Welle 'Türkiye, NATO arbedesinin ortasında Amerikan savaş uçaklarının sevkiyatı için bastırıyor' başlığıyla görüşmeyi sayfasına taşıdı.

YUNAN BASINI ÇARPITTI

Görüşmeyi çok sayıda haberle aktaran Yunan Kathimerini gazetesi, 'Kanallar açık ancak anlaşmazlıklar devam ediyor', 'Çavuşoğlu'ndan ABD'ye karşı iddialar: F-16'lar için bize istediklerini yaptıramayacaklar' ve 'ABD'den denge diplomasisi-Blinken F-16 ve F-35'ler için pazarlığa başlıyor' gibi başlıklar seçti.