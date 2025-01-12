Ukrayna, F-16'nın ardından F-35 savaş uçağı uçurmak istediğini duyurdu.

Batılı ülkelerden tedarik edilen F-16'ların Rusya'ya karşı önemli başarılar elde ettiğinden bahseden Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy Ihnat, Ukraynalı pilotların F-35'e geçmek istediklerini söyledi.

Ihnat, bu uçakların Ukrayna ordusuna entegre edilmesi durumunda ülkenin savunma potansiyelinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olacağını belirtti.

Yabancı uzmanlar tarafından Ukrayna'nın F-35 planının yakın gelecekte gerçekleşmesinin pek olası görünmediği ifade edildi.

Ukrayna'nın F-35 temin etmesinin kolay olmayacağını dile getiren uzmanlar, nedenlerini bir dizi stratejik, politik ve teknolojik faktöre dayandırdı.

F-35'lerin Ukrayna'ya verilmesinin Rusya ile gerginliğin artmasına neden olabileceğinin altı çizildi.

Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini modernize etme çabalarına rağmen, F-35'i askeri havacılığına entegre etmek için gerekli kapasite ve kaynaklardan yoksun olduğu kaydedildi.

Şimdilik F-35 bir hayal olarak kalmaya devam ederken Ukrayna, Fransa'dan Mirage 2000-5F uçakları almaya hazırlanıyor.

2025'in ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanan Mirage 2000-5F'lere SCALP-EG ve Storm Shadow gibi seyir füzeleriyle modernize edilecek.

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