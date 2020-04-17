F-16 ve tanker uçağı havada bir ilke imza attı

17 Nisan 2020 Cuma 19:57 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 19:57

Avrupa merkezli havacılık devi Airbus, geliştirmiş olduğu boom sistemi ile dünyanın ilk tam otomatik havadan havaya yakıt ikmal (A3R) işlemini gerçekleştirdi. Atlantik Okyanusu üzerinde yapılan testte, Airbus A3R çözümü ile donatılan bir A330 MRTT Tanker Uçağı, Portekiz Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 Fighting Falcon’a havadan tam otomatik yakıt ikmali gerçekleştirdi.

Airbus tarafından geliştirilen A3R sistemi, yakıt ikmali gerçekleştirilecek olan uçakta herhangi bir ek ekipman gerektirmiyor ve hava yakıt ikmal operatörünün (ARO) iş yükünü azaltıyor.

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre, sistem ARO tarafından etkinleştirildikten sonra, A3R boomu otomatik olarak uçuruluyor ve bom ucu ile alıcı yuvası arasındaki hizalamayı birkaç santimetre hassasiyetle tutuyor. Bu noktada yakıt aktarımı, alıcı uçağın doldurulması için başlatılıyor ve tamamlandığında yani bağlantı kesme komutu verildiğinde, teleskopik kirişi geri çekilerek bom alıcıdan uzaklaştırılıyor. Bu işlem sırasında ARO, işlemi sadece izliyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 45 uçuş saati test gerçekleştirildi ve A330 MRTT ile F-16, 120 kez temas sağladı. Sertifikasyon çalışmalarının 2021’de başlaması planlanıyor.