F-16 Viper'ların tahtını devirecek! F-36 jetleri geliyor

2021'de ABD Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General CQ Brown, hizmetin F-16 Viper'ın yerini alacak yepyeni bir savaş uçağı satın almayı düşündüğünü açıkladığında ortalığı karıştırdı. Böyle bir jet henüz mevcut değil, ancak yeni dijital mühendislik teknikleri sayesinde 2030'dan önce hizmete girebilir.

F-16 VİPER'LARIN TAHTINI DEVİRECEK! F-36 JETLERİ GELİYOR



Alternatif havacılık dergisi Hush-Kit'te ye alan bilgiler göre; potansiyel F-16 ikamesini tasarlamak için uzmanları bir araya geldi. Sonuç olarak ise F-16 savaş uçaklarına alternatif olarak F-36 Kingsnake hafif siklet avcı uçağı fikri ortaya çıktı.

Hush-Kit, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ve Eurofighter Typhoon gibi uçakların hayata geçirilmesine yardımcı olan havacılık yetkilileri Stephen Mcparlin ve James Smith ile bir araya geldi. Ardından Teasel Studio'dan illüstratör Andy Godfrey onların fikirlerini aldı ve F-36 için bu konsept resmini çizdi.

Hava Kuvvetlerine ait 783 adet F-16C savaş uçağının ortalama yaşı 28,7 olup, yeni bir jet için 20 yıllık bir geliştirme süreci söz konusu değildir. Bunun yerine uzmanlar, uçağın özelliklerini bir yıl içinde donduran ve basit inşaat tekniklerine dayanan hızlı bir tasarım süreci istediler, ancak aynı zamanda uçağı montaj hatlarından daha hızlı çıkarabilecekse 3D baskı gibi ileri teknolojilerden de yararlandılar.

Mevcut teknolojilerin yeniden kullanılmasının süreci hızlandıracağı bildirildi. Örneğin F-36, Mach 2 azami hıza ulaşmak için F-22 Raptor'un F119 art yakmalı turbofan motorunu kullanır. Kingsnake, AN/APG-83 gelişmiş elektronik olarak taranan dizi radar ile donatılmıştır; F-16 versiyonu ve Legion elektro-optik hedefleme bölmesinden türetilen bir kızılötesi sensör sistemi.

Yerini alacağı F-16 gibi, Kingsnake de havadan havaya ve havadan yere görevler yapabilen çok rollü bir savaş uçağı olacaktı. Jet, iç bölmelerde füzeler ve güdümlü bombalar taşıyacaktı, ancak görünmez olmayan bir uçak olarak, her ikisini de kanatlara monte edilmiş harici sert noktalara yerleştirecekti. Kingsnake ayrıca, düşman kara kuvvetlerine karşı bombalı saldırılar yapabilmesini sağlayan bir silah olacaktı.

F-35 BİR FERRARİ, F-22 BİR BUGATTİ CHİRON: BİRLEŞİK DEVLETLER HAVA KUVVETLERİ'NİN BİR NİSSAN 300ZX'E İHTİYACI VAR



F-36'nın arkasındaki yol gösterici ilkeler, geliştirme hızı, satın alına bilirlik ve yeni teknolojiyi daha sonraki bir tarihte dahil etme yeteneğidir. Hush-Kit'ten Joe Coles, Pop Mech'e "F-35 bir Ferrari, F-22 bir Bugatti Chiron—Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin bir Nissan 300ZX'e ihtiyacı var" dedi.

HAVA KUVVETLERİ, F-36 KİNGSNAKE GİBİ BİR ŞEY İNŞA EDEBİLİR Mİ?



5. nesil altı bir avcı uçağı gereksinimi henüz kesinleşmedi, ancak Hava Kuvvetleri 2023'e kadar kararını verecek.

Hava Kuvvetleri'nin yakın zamanda gizli altıncı nesil savaş uçağını sadece bir yıl içinde tasarlayıp inşa ettiğini kabul ettiği göz önüne alındığında, F-36 gibi bir uçağı oldukça hızlı bir şekilde inşa edebilir.

F-36'nın adına gelince, kral yılanları 30 yıla kadar yaşayan Kuzey Amerika yılanlarıdır ve bu, F-36'nın hizmet ömrü için iyiye işarettir. Kingsnake, diğer yılanları yeme alışkanlıkları olduğu için bu şekilde adlandırılır. F-16 Viper'ın yerini alması için tasarlanmış bir dövüşçü için uygun bir lakap olarak görülüyor.