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Savunma

F-16'lar için anlaşma sağlandı! Sayılı tesislerden biri olacak

Polonya ile ABD arasında F-16'ların modernizasyonu için anlaşma sağlandı. ABD ile yapılan savunma anlaşmalarını öven Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 'Hava kuvvetlerimiz ABD Hava Kuvvetleri ile birlikte F-16'nın bakım ve onarımı için bir platform oluşturdu. Tesislerimiz F-16'ya hizmet verecek dünyadaki az sayıdaki tesislerden biri olacak.' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi14 Kasım 2022 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
F-16'lar için anlaşma sağlandı! Sayılı tesislerden biri olacak
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Ülkenin kuzeyindeki Bydgoszcz şehrinde bir uçak fabrikasını ziyaret eden Morawiecki, burada yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin önemine değindi.

Morawiecki, ülkesinin savunma alanında attığı adımları hatırlatarak, "Çok basit bir seçeneğimiz var: Ya Rus egemenliğine kurban gideceğiz ve yeniden Rusya tarafından köleleştirileceğiz ya da ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkeleri gibi en yakın müttefiklerimizle savunma potansiyelimizi hızla inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Modern silahların askeri insan gücündeki eksiklikleri kapatabildiğine dikkati çeken Morawiecki, Rusya-Ukrayna savaşının bunu gösterdiğini belirtti.

Mateusz Morawiecki, Polonya'nın, ABD, Güney Kore, İngiltere ve diğer NATO müttefiklerinden yeni silahlar satın aldığını sözlerine ekledi.

F-16'LAR İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

ABD ile Polonya arasında F-16'ların modernizasyonları hakkında anlaşma sağlandı. Konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Morawiecki, "Amerikan Hava Kuvvetleri ile birlikte Hava Kuvvetlerimizin de temelini oluşturan F-16'ların bakım ve onarımlarına yönelik bir platform inşa ettik. Havacılık tesislerimiz, F16'ya hizmet verecek dünyadaki sayılı tesislerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

  • Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
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  • Başbakan Morawiecki

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