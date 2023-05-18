F-16'lar Türk uçağı oluyor! İsmail Demir, ilk teslimatı duyurdu

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, F-16 Modernizasyon Projesi 'Özgür' ile F-16 uçakların Türk uçağı olacağını belirtti.

F-16'LAR TÜRK UÇAĞI OLUYOR!

İsmail Demir, Amerikan yapımı F-16 uçaklarının modernizasyonuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Demir, "F-16 malum bizim hazır aldığımız bir sistem. Onların ÖZGÜR'leşmesi demek, bizim savunma sanayiinde ana prensibimiz olan dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir adımı. F-16 Modernizasyon Projesi 'Özgür' ile F-16 uçakları Türk uçağı olacak" dedi.

TÜRKİYE KENDİ UYDU FIRLATMA ÜSSÜNÜ KURUYOR

Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin kendi uydu fırlatma üssünü kuracağını belirterek şu şekilde bilgi verdi:

"Kırklareli'nde İğneada'da fırlatma, Kefken Adası'nda ise izleme tesisi inşa ediyoruz. İlk uydumuzu gelecek sene, kendi roketimiz ile İğneada'dan fıraltacağız. Tesisin kurulum faaliyetleri başladı. ArGe'si ise Roketsan tarafından gerçekleştirildi."

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın en yetkili ismi olan İsmail Demir, "Bizi izlemeye devam edin. Uzun menzilli sistemlerin haberlerini yakında vereceğiz." diyerek sürprizlerin ve yeni müjdeli haberlerin geleceğini bildirdi.

F-16 ÖZGÜR, ATMACA VE GEZGİN FÜZELERİYLE VURACAK



Öte yandan, F-16 ÖZGÜR uçaklarının ATMACA Gemisavar Füzesi ve GEZGİN Seyir Füzesi'ni taşıyacağı ve bu füzelerle hedeflerini vuracağı ortaya çıktı. Böylece, yerden atılacakları bilinen ATMACA ve GEZGİN füzeleri hava araçlarından da atılabilecek.

F-16 ÖZGÜR PROJESİ NEDİR?



Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamasıyla yeniden gündeme gelen F-16 ÖZGÜR Projesi'nin ne olduğu oldukça merak ediliyor. Esasen, F-16 ÖZGÜR Modernizasyonu, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki mevcut F-16 savaş uçaklarının, milli görev bilgisayarı ve yazılımlarla modernizasyonunu kapsıyor.

Anadolu Ajansı'nın Haziran 2022 tarihli bir haberine göre, F-16 ÖZGÜR uçaklarının seri üretimi başladı. Bununla birlikte, milli mühimmatlar ve elektronik sistemlerin uçaklara entegre edilebileceğini belirtelim.

İşte SavunmaSanayiST'nin aktardığı bilgilere göre, F-16 Blok 30 savaş uçaklarıyla başlayan aviyonik modernizasyon projesinin detayları:

* Milli Görev Bilgisayarı,

* Sistem Arayüz Birimi,

* Kokpit Üst Ön Kontrol Paneli,

* Yakıt Hidrolik Göstergesi, Motor Gösterge Ekranı,

* Acil Durum Göstergesi,

* Milli Ses Emniyeti Cihazı,

* Milli Dost – Düşman Tanımlama (IFF) Sistemi,

* Çok Modlu Alıcı,

* Ataletsel Seyrüsefer Sistemi,

* Arayüz Körleme Birimi,

* Orta Kokpit Göstergesi ve Renkli Çok İşlevli Gösterge entegrasyonunu kapsıyor.