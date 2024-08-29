F-16'ların tahtı resmen yıkıldı! Gripen jetleri geliyor: Tam 560 milyon dolar

Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçaklarını almayı planlayan Tayland Hava Kuvvetleri, kararından vazgeçip Saab üretimi Gripen E jetini almayı tercih etti.

F-16'LAR RESMEN RAFA KALKTI! GRİPEN JETLERİ GELİYOR: TAM 560 MİLYON DOLAR



ABD merkezli savunma sanayi haber sitesi Defense News, Tayland Hava Kuvvetleri'nin eski F-16'larını değiştirmek için Saab Gripen E savaş uçağını seçtiğini iddia etti. Defense News'te yer alan habere göre, Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri için eski F-16A/B'lerinin yerini almak üzere Gripen E/F savaş uçağını aday gösterildi.

Gripen jetlerinin on ay boyunca müzakere edildiği bildirilen haberde, resmi bir sözleşme için hükümetin onayı gerektiği aktarıldı. Bir hizmet komitesinin açıklamalarına yer verilen haberde, "JAS 39 Gripen E/F saldırı uçağının hava kuvvetlerinin stratejik ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine sahip olduğu sonucuna varılabilir" diye duyurduğu bildirildi.

Tayland Hava Kuvvetleri'nin 29 Şubat'ta yayımladığı bir teknik dokümana atıfta bulanan Defense News, savaş uçağı programı dâhilinde 12-14 adet savaş uçağı teslim edileceğini öne sürdü.

ABD basını, Tayland ordusunun söz konusu uçaklar için 19 milyar baht yani 560 milyon dolar bütçe ayırdığını yazdı. Sözleşme onaylandığında 2028'de 1980'lerden kalma F-16'ların emekliye ayırılacağı bildirildi.

PROJEYE İHTİYAÇLARI VAR

"Gripen E, Lockheed'in F-16 Block 70/72 teklifini yendi" diyen ABD basını Defense News, Tayland'ın kararının Saab için önemli bir zafer anlamına geldiğini aktardı.

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri, 2008 yılında 12 adet Gripen C/D siparişi vermesinin ardından Saab'ın platformuna aşina oldu.

Saab ve Lockheed Martin'in Tayland'a son teklifleri 20 Ağustos'ta sunduğu, hem teknoloji transferi hem de ekonomik karşılıklı alışverişleri tanımlamak için kullanılan bir terim olan telafi taahhütlerinin seçim sürecinde kritik rol oynadı bildirildi.

Haberin devamında, Tayland'ın ayrıca 2031-2035 mali yılları arasında F-5E/F'leri değiştirmek üzere 12-14 uçaklık ikinci bir savaş uçağı ihtiyacı olduğu, 2037-2046 mali yılları arasında diğer F-16A/B'lerin yerini alacak üçüncü bir projeye ihtiyacı var denildi.