F-22 Raptor, en gelişmiş F-35'leri it dalaşında eziyor! İşte nedeni...

star.com.tr 19 Kasım 2021 Cuma 12:00 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 12:00

Dünyanın en gelişmiş ve pahalı projesi kapsamında üretilen 5. nesil savaş uçağı F-35, it dalaşında F-22 Raptor ile kıyaslanabilir mi?

Raptor çok yüksek seviyede bir gizlilik, olağanüstü kinematik performans ve aşırı manevra kabiliyetine sahip. Tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan F-35 ise gizli ve olağanüstü sensörlere sahip olacak şekilde tasarlandı.

Ayna amaçlar doğrultusunda üretilmedikleri için, it dalaşında F-22'nin açık ara üstünlük sağlayacağı kesin...

LOCKHEED MARTIN F-22 RAPTOR

ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 Raptor, hava üstünlüğü için ABD'li savunma sanayii devi Lockheed Martin tarafından 147 milyon dolar maliyetle üretildi.

Sadece ABD Hava Kuvvetleri'nin kullandığı F-22 Raptor, saatte 2410 hızının yanı sıra üretiminde kullanılan kompozit malzemeler sayesinde radarda görünmeyecek kadar gizli hareket edebiliyor.

Kullandığı radar sistemi, düşman tespit radarlarının sinyallerini bozuyor. Bu da radarda çok az iz bırakan uçağı, iyice görünmez hale getiriyor.

Yüksek manevra kabiliyeti ve gizlenmesi sayesinde düşman hava sahasına sızıp operasyon gerçekleştirebiliyor.

3200 kilometrelik menzile sahip uçak, gövdesine yerleştirilmiş çift motor ve tek pilotla hareket ediyor.

Yüksek manevra kabiliyeti ve gizlenmesi sayesinde düşman hava sahasına sızıp operasyon gerçekleştirebiliyor.

Uçağın uzunluğu 19 metre, ağırlığı ise 15 ton.

Uçak, 6 adet AIM-120C ve 2 adet AIM-9 güdümlü AA füze taşıyabilme kapasitesine sahip.

ABD F-22 Raptor'ları hava üstünlüğünü elinde tutmanın bir çabası olarak hiçbir ülkeye satmıyor.

F-22 RAPTOR VS F-35 LİGHTNİNG II

F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı), uluslararası programı çerçevesinde üretildi.

F-35'ler, F-22 gibi hava üstünlüğü sağlamak için geliştirilen bir uçak olarak tasarlanmadı.

F-35, temel olarak havadan vurabilecek ve kendini savunabilecek yeni nesil bir hava aracı olarak tasarlandı.

F-22 8.160 kg kg azami muharebe yüküne sahip F-35'in, azami kalkış ağırlığı 31.751 kg

F-35, 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor. 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor.

Versiyonları arasında farklılık göstermekle beraber 1.667 km – 2.200 km azami uçuş menziline sahip.

25mm'lik GAU-22/A uçak topu ve 'havadan havaya', 'havadan karaya' sınıfı füzelerin yanı sıra GBU-31 JDAM, GBU32 JDAM güdümlü bombalar taşıyor.

F-35 aynı zamanda, kısa mesafeli kalkış ve iniş - dikey kalkış ve iniş gibi özelliklere de sahip.

İki uçak farklı amaçlar doğrultusunda geliştirildiği için, farklı gelişmiş yeteneklere sahipler. Bu nedenle çok maksatlı F-35, hava üstünlüğü için tasarlanan F-22 ile it dalaşında mücadele edemez.

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