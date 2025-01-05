F-22 Raptor, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen en ileri teknolojili savaş uçaklarından biri olarak biliniyor. Altı yıllık bir geliştirme sürecinin ardından, ilk uçuşunu 1997 yılında Georgia'da gerçekleştirdi. 2021 yılında, bazı üst düzey yetkililer uçağın on yıl içinde emekliye ayrılacağını düşünse de, ABD Hava Kuvvetleri bu kararını değiştirerek uçakların modernize edilmesine ve 2030'lara kadar hizmette kalmasına karar verdi.

"GÖRÜNMEZLİK CİHAZI" YANILSAMASI

F-22, maksimum 1.500 mph hıza ulaşabiliyor ve bu hız, ses hızının 2.2 katına denk geliyor. Ancak, videoda görülen ve "görünmezlik cihazı" olarak adlandırılan özellik, aslında tamamen doğal bir fiziksel olayın sonucu olduğu belirtiliyor. Söz konusu fenomen, ses hızına yaklaşan uçakların etrafında oluşan buhar konisi olarak biliniyor.

Buhar konisi, uçak hızlandıkça etrafındaki hava basıncının düşmesiyle oluşuyor. Nemli havada, sıcaklığın doyma noktasının altına düşmesiyle yoğunlaşan su, uçak etrafında bir bulut görünümü oluşturuyor.

BUHAR KONİLERİ NASIL OLUŞUR?

Buhar konileri, yüksek hızda hareket eden nesnelerin çevresinde basınç ve sıcaklık değişimi sonucu meydana geliyor. Kraliyet Havacılık Topluluğu aerodinamik grubunun başkanı Rod Irvine, bu olayı şöyle açıklıyor:

"Buhar konisi gördüğünüzde, bir şok dalgasıyla karşı karşıyasınız demektir. Uçak ses hızını aşmıyor, ancak kanat etrafındaki hava yerel olarak ses hızını geçiyor."

F-22 Raptor'un bu görsel şöleni, yalnızca mühendislik ve aerodinamik harikası olmasının bir göstergesi değil, aynı zamanda doğanın olağanüstü işleyişine dair de bir pencere sunuyor.

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