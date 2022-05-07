F-22 Raptor için şaşırtan yenilik! AIM-260'la mı donatılıyor?

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Hava Muharebe Komutanlığı başkanı General Mark Kelly, yakın zamanda Lockheed Martin F-22 konseptinin bazı görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, kendine özgü yakıt depoları ve kanatlarının altında yontulmuş bölmeleri olan üç F-22 görülüyordu.

Askeri gözlemcilerin bu görüntülerde en çok dikkatini çeken şey, daha önce F-22'lerden ateşlendiği bilinmeyen bir füzeydi.

Gözlemcilere göre, bu tanımlanamayan füze büyük olasılıkla, Müşterek Gelişmiş Taktik Füze AIM-260...

F-22 RAPTOR VE AIM-260

AIM-260 Lockheed Martin tarafından geliştirilen ve Raytheon'un Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Hava Füzesi AIM-120 AMRAAM'dan daha uzun menzilli bir füzedir.

AIM-260'ın varlığı ilk olarak 2019'da bir Hava Kuvvetleri birimi tarafından doğrulandı. Füze, Lockheed Martin tarafından geliştiriliyor ve yakın gelecekte AIM-120 AMRAAM'ın yerini alması bekleniyor.

Hava Kuvvetleri, Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzeyi (AMRAAM) yerine, bu daha uzun menzilli füzeyi kullanmak istiyor. USAF yetkililerine göre JATM, AMRAAM üzerinde önemli ölçüde artırılmış bir menzile sahip ve Çin'in PL-15'inin kapasitesini aşıyor.

JATM'nin çok modlu bir arayıcı ile F-22'nin silah bölmesine sığabilecek uzun süreli bir roket sistemini birleştirdiği düşünülüyor. Donanmanın F/A-18E/F ve nihayetinde F-35'i bununla donatılacak.