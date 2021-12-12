F-22 Raptor ve Su-57 düellosu! Sürpriz sonuç

Star.com.tr 12 Aralık 2021 Pazar 11:26 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 11:26

Rusya ve ABD rekabeti savaş uçakları alanında da yarışa sahne olurken ABD'nin F-22 Raptor'u ve Rusya'nın Su-57'si karşı karşıya getirildi. Özellikleri itibariyle ikisi de güçlü olan uçakların birbirinden ayrılan özellikleri de bulunuyor.

F-22 RAPTOR MU? SU-57 Mİ

F-22 Raptor manevra kabiliyeti ve gizliliğe odaklanırken, Su-57 manevra kabiliyeti ve hızda olağanüstü bir performansa sahip. Amerikan F-22 ve Rus Su-57, beşinci nesil savaş uçakları olarak dikkat çekiyor. Tasarım felsefelerinde ise birbirinden apayrılar. F-22'nin mucitleri manevra kabiliyeti ve gizliliğe odaklanırken, Su-57'nin mucitleri ise manevra kabiliyeti ve hızda olağanüstü bir performansa sahip olmayı amaçladılar. National Interest portalı , hava düellosunu hangisinin kazanacağını söyledi. Voennoye Delo baskısı , okuyucuları için yayının özel bir çevirisini ve incelemesini hazırladı.

SU-57'NİN ÖZELLİKLERİ

Su-57'nin verimliliğinin ana faktörü, Mach 1.5'e kadar hızlara ulaşmasını sağlayan iki motorudur. Uçakta bir Belka radar sistemi ve modern bir elektroniğe karşı önlem sistemi var. Savaş uçağının tasarımında, dört adet K-77M radar güdümlü füzeyi barındıran iki iç silah bölmesi de bulunuyor. Kanat altı kaplamaları bir çift K-74M2 kısa menzilli güdümlü füze içeriyor.

F-22 RAPTOR'UN ÖZELLİKLERİ

F-22, Mach 1.4'e kadar hız sağlayan bir çift turbofan motora sahiptir. Düşman tehditlerini atlatmak ve düşman uçaklarını F-22 Raptor'u tespit etmeden önce tespit etmek için bir AN / APG-77 radarı kuruldu. Bu, savaşçının düşmanı ilk fark eden olmasını sağlar, bu da ilk ateş eden olmak için zamanı olduğu anlamına gelir. Gövdede, ikisi bir AIM-9M kızılötesi güdümlü füzeyi barındırabilen üç silah bölmesi. Başka bir bölmede altı adet AIM-120 radar güdümlü füze bulunuyor. Ayrıca bölmede uydu rehberli JDAM mühimmat olabilir.

UZUN MESAFEDE SU-57, F-22 RADARDAN KAÇABİLİR...

The National Interest'in yazarları, bu uçaklar arasındaki olası bir düellonun nasıl sona ereceğini merak ettiler. Sonuçta, farklı aralıklarda farklı avantajları var. Su-57, uzun mesafelerde sinsi uçakları tespit edebildiği için bir dövüşü kazanabilir ve hıza verdiği önem, savaşa hızlı bir şekilde girmesini ve ardından hızla çıkmasını sağlar. İki savaşçı göründüğünde, Su-57'nin yüksek manevra kabiliyeti, düşmanı yok etme şansını önemli ölçüde artıracak. Bununla birlikte, F-22'nin kozunu elinde tutuyor. Düşmanı çok uzak mesafelerden de tespit edebilir, ancak aynı zamanda Su-57 radarından kaçabilir ve böylece sürpriz bir saldırı için pusuya düşürülebilir. Amerikan uçağının ondan önce kazanma şansı çok daha yüksek ve Su-57 birbirinin görüş alanında.