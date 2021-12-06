F-22 Raptorlara karşı MiG-31BM'ler! Gerilimi tırmandıracak misilleme

star.com.tr 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:37

ABD Hava Kuvvetleri'nin havadan havaya muharebede en yetenekli avcı uçağı olan F-22 Raptor, Alaska'ya yoğun bir şekilde konuşlandırıldı. Ülkenin en kuzeyindeki Elmendorf-Richardson Hava Üssü'nde konuşlanan uçaklar, tüm F-22'lerin yedide birini oluşturuyor.

Bu tür bir konuşlandırmanın nedeni, bölgenin Rusya'ya çok yakın olması ve iki güç arasındaki olası bir çatışmada ilk temas noktası olarak düşünülmesi.

F-22 RAPTORLARA KARŞI MİG-31BM'LER

Çin gazetesi Sohu'ya göre Rusya, ABD'nin F-22'lerine misilleme olarak, Alaska'ya sadece 15 dakikada uçuş mesafesinde olan Çukotka Özerk Okrugu bölgesindeki Anadır (Anadyr) kentinde yer alan Hava Üssü'ne MiG-31BM savaş uçakları konuşlandırdı.

Sohu'da yer alan haberlere göre, daha önce Amerikan'ın F-22 Raptor avcı uçaklarının Alaska'da konuşlandırması üzerine, Rusya'nın Washington'ı bu tür düşmanca yaklaşımlardan kaçınmaya çağırdığı belirtildi.

Ancak, ABD'nin protestoları görmezden geldiği ve bunun da Rus tarafından benzer bir misilleme adımına yol açtığını ifade edildi. Böylece, ABD'den herhangi bir saldırı durumunda Rus savaş uçakları da, ihtiyaç duyulması halinde, 600 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada katederek ABD'yi vurabilecek.

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