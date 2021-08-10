F-35, A-10 Warthog'ların görevini üstlenirse düşman kuvvetlerine nasıl saldırabilir?

star.com.tr 10 Ağustos 2021 Salı 12:12 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 12:13

Kara birlikleri tarafından uzun süre "uçan bir tank" olarak adlandırılan ve saygı gören, savaşta kendini kanıtlamış A-10 Warthog saldırı uçağı, kara savaşı zaferi için vazgeçilmez olmuştur. Titanyum gövdesi, 30 mm topu, dayanıklılığı ve silah menzili, uçağın yüksek miktarlarda silah ateşine maruz kalmasına rağmen, hasarla mücadele etmesini ve uçmaya devam etmesini sağlamıştır.

Bu faktörler ve A-10'un savaştaki uzun başarı sicili göz önüne alındığında, bazıları ABD Hava Kuvvetlerinin neden bu uçağı emekli etmek için neden aceleci davrandığını soruyor...

Bu tür bir bilginin yer aldığı Hava Kuvvetleri kararlarında olmasa da, bazı uzmanlar uzun süredir F-35'in Yakın Hava Desteği (CAS) görevini devralmak için iyi bir konumda olduğunu iddia ediyor.

A-10'un gerçek bir alternatifi olmayabilir, ancak bir F-35'i CAS görevlerinde uçurma olasılığı uzun zamandır bekleniyordu. Pentagon birkaç yıl önce, ilgili Yakın Hava Desteği yeteneklerini değerlendirmek için A-10 ve F-35 arasında belirli bir CAS karşılaştırması veya rekabeti gerçekleştirdi.

İlk incelemede bazıları gizli, 5. nesil bir F-35'i yetersiz donanımlı veya en azından yakın hava desteği için uygun görmeyebilir. Bununla birlikte, daha yakından bir bakış, bazı avantajları ortaya çıkarıyor.

F-35'İN YAKIN HAVA DESTEĞİNİ MÜMKÜN KILAN AVANTAJLARI

1- Uzun menzilli F-35 sensörleri, uçağın bir A-10'dan çok daha yüksek irtifalardan ve çok daha uzak mesafelerden düşman yer hedeflerini hassas bir şekilde görmesini ve yok etmesini sağlayabilir.

2- Bir F-35'in hızı, bir A-10 ile karşılaştırıldığında, potansiyel olarak daha iyi manevra yapmasını, düşman ateşinden kurtulmasını ve saldırı için pozisyon almasını sağlayacaktır.

3- A-10'ların 30 mm topu gibi, F-35'in de kendi 25 mm topu, kara kuvvetlerine saldırabilecek sol kanadına monte edildi.

4- 360 derecelik kamera ve Dağıtılmış Diyafram Sistemi gibi şeylerle birlikte sensör konfigürasyonu göz önüne alındığında, F-35 hava-kara savaşına drone benzeri bir İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) bileşeni getiriyor. Bu, ABD askerleri manevra yapan düşman kara kuvvetleriyle yakın dövüşürken hedeflemeye, arazi analizine ve çok ihtiyaç duyulan hassas saldırılara yardımcı olabilir.

5- Bir F-35, düşman kuvvetlerinin hareketine hızlı bir şekilde yanıt vermek için daha iyi konumlandırılabilir. Bir çatışmada düşman hava tehditleri ortaya çıkarsa, bir F-35 onlara A-10'un yapamayacağı şekilde saldırabilir.

6- Bir F-35, düşmanın uzun menzilli atış noktalarının muharebe açısından önemli olduğunu tespit etmek ve düşman topçu, havan topu veya uzun menzilli atış noktalarını imha etmek için çok daha iyi bir konuma sahip olacaktır.

7- Son olarak, A-10 şaşırtıcı derecede geniş bir silah yelpazesine sahipken, bir F-35 gelişmiş hedefleme teknolojisiyle donatılmış daha geniş bir hava-kara saldırı silahı yelpazesiyle uçabilir.

Ayrıca, savaş uçağıyla yakın hava desteği daha önce de defalarca yapıldı. F-22'ler DEAŞ'a karşı, F-15'ler Irak'taki isyancılara karşı kullanıldı ve F-35'in ilk muharebesi kısa süre önce Afganistan'da yapıldı.

Bununla birlikte, National Interest'ten Kris Osborn'a göre, araştırılması gereken bazı bilinmeyenler var. Örneğin: Bir F-35 hafif silah ateşine ne kadar dayanabilir? Motorlar veya gövde bileşenleri gibi ana bileşenlerin savaşta hasar alırsa, ne ölçüde uçmaya devam edebilir?...

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