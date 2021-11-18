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Savunma

F-35 çakıldı! Ruslara karşı zamana yarış: Tam 130 milyon dolar...

İngiltere'ye ait bir F-35 jeti Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştü. İngiliz Kraliyet Donanması'na (RAF) ait denizaltılar, Akdeniz'in dibinden çok gizli teknolojiye sahip 100 milyon sterlinlik (130 milyon dolar) bir jeti kurtarmak için Ruslara karşı yarışmaya başladı.

Hürriyet18 Kasım 2021 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:02
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İngiltere'ye ait bir F-35 jeti Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü açıklandı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.

Savaş gemisinden kalkan F-35 Akdeniz'e düştü!

Hürriyet'in haberine göre, İngiliz basını Kraliyet Donanması'nın F-35 jetinin enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurdu.

Aynı haberlere göre, uçaktaki teknoloji, F-35B'nin görülmeden süpersonik hızlarda uçmasını sağlayan çok gizli radar ve sensörlere ev sahipliği yapıyor.

İngiliz Silahlı Kuvvetleri dün gece, Rus donanmasının eline geçmesi ihtimaline karşı savaş uçağının parçalarını kurtarmak için büyük bir uğraş verdi.

Daily Mail'in haberine göre, uçağın enkazı Çarşamba öğleden sonra bulundu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce kaza ile ilgili yapılan açıklamada pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü bilgisine yer verilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağın altı çizilmişti.

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