F-35 çakıldı, ülke ayağa kalktı! ABD heyeti bölgeye gidiyor

star.com.tr 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:02

Güney Kore ordusu, bu ayın başlarında bir F-35 savaş uçağının, iniş takımlarının arıza yaptığını bu nedenle piste göbek üstü indiğini duyurdu.



Yetkililer, pistin köpüklenmesi sayesinde uçak gövdesinin ciddi hasar almaktan kurtulduğunu belirtirken, pilot uçaktan yara almadan çıktı. Güney Kore Kaza nedeniyle F-35 filosunun tamamını uçurmama kararı aldı.

Alınan bu radikal kararın ardından, ABD'den bir heyetin inceleme için ülkeye gideceği bildiriliyor.

F-35 KAZASININ NEDENİ

Güney Kore Hava Kuvvetleri, bir F-35A savaş uçağı kazasının, sol motoruna kuş çarpması sonucu meydana geldiğini duyurdu.

Bu açıklama 'iniş takımlarının açılmaması' konusuna açıklık getirmese de Yonhap Haber Ajansı, ABD'li uzmanlardan oluşan bir ekibin, uçağın elektronik sistemlerinin ve iniş takımının neden arızalandığı da dahil olmak üzere, olayın teknik unsurları hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere Güney Kore'ye geleceğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri tatmin etmeyen açıklamanın yanı sıra, medyada resmi açıklamaların dikkate alınması ve spekülasyonlara yer verilmemesi çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz kasım ayında Akdeniz'de seyreden HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkış yapmaya çalışan bir İngiliz F-35'inin denize düşmesi, uçakla ilgili ciddi spekülasyonları gündeme getirmişti. Güney Kore'deki kaza, uçakla ilgili tartışmaları hararetlendirdi.

2019 yılında Japonya'nın Deniz Savaş Uçağı Saldırı Filosu 121'e tahsis edilen F-35 savaş uçağı,, kalkış sırasında bir kuşla çarpıştı.

Hasarın ayrıntıları açıklanmamasına rağmen, askeri yetkililer çarpışmayı "A Sınıfı" olarak sınıflandırdı, yani F-35B savaş uçağı en az 2 milyon dolar hasar gördü.

2018'de de benzer bir olay F-35A'da meydana geldi, ancak herhangi bir hasar bildirilmedi.

F-35'İN KUŞLARLA İMTİHANI

ABD Savunma Bakanlığı, topraklarında göçmen ve yerleşik kuşları korumayı amaçlayan Uçuş Ortakları programına göre, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri her yıl "Kuş/Yaban Hayatı" olarak adlandırılan 3.000'e kadar kuş çarpması kaydediyor.

Bu etkilerin çoğu, uçağa çok az zarar verir, az sayıda önemli hasara neden olur.

F-35'in Güney Kore ve Japonya'da aldığı ciddi hasar, uzmanlar tarafından tartışılıyor.

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