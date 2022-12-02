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Savunma

F-35 çöktü! ABD engelleyemiyor

ABD'nin F-35'leri kazalarıyla gündemden düşmüyor. Japonya'nın Kadena Hava Üssü'nde konuşlu ABD savaş uçağı, teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü. Uçağın burun kısmının zarar gördüğü açıklanırken, pilotun yara almadığı öğrenildi.

IHA2 Aralık 2022 Cuma 12:56 - Güncelleme:
F-35 çöktü! ABD engelleyemiyor
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Dün Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü'nde facianın eşiğinden dönüldü.

F-35 ÇÖKTÜ! ABD ENGELLEYEMİYOR

Hava üssüne acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi.

Kazada uçağın burun kısmının zarar gördüğü öğrenilirken, üstte konuşlu kurtarma timi ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek pilotu kokpitten çıkardığı kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

KISA PİSTLERDE KULLANILABİLİYOR

F-35 ailesinin kısa kalkış-dikey iniş yeteneğine sahip modeli olarak öne çıkan F-35B Lightning II, çok kısa pistlerden kalkış ve dikey iniş gerçekleştirebilmesi nedeniyle genelde uçak gemilerinde tercih ediliyor.

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