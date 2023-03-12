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Savunma

F-35 dahil 100 uçak havalanacak! Dikkat çeken uyarı

İsrail Hava Kuvvetleri, ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen F-35 savaş uçakları ve havada yakıt ikmal uçaklarının kullanılacağı tatbikata katıldığını duyurdu. ABD hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada da Nevada'da yaşayanlar için iki hafta boyunca sürebilecek muhtemel uçak gürültüsü uyarısı yapıldı. Tatbikata katılan yaklaşık 100 uçak, günde iki defa havalanarak 5 saate kadar havada kalacak.

AA12 Mart 2023 Pazar 17:43 - Güncelleme:
F-35 dahil 100 uçak havalanacak! Dikkat çeken uyarı
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İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri ve ABD Hava Kuvvetleri ABD'nin Nevada eyaletinde yaklaşık iki hafta sürecek "Kırmızı Bayrak" isimli hava tatbikatına başladı.

Tatbikatta, "stratejik derinlikli saldırı, hava üstünlüğünün sağlanması, ortak hava saldırıları, hava sahalarının savunulması, düşman hava unsurlarının engellenmesi, düşük irtifada uçuş, hava savunma araçlarının bulunduğu yabancı topografyada saldırı" talimleri yapılacak.

Bunun yanı sıra tatbikatta İsrail hava yakıt ikmal uçakları, ABD savaş jetlerini havada ikmal edecek, buna karşılık yakında İsrail'in envanterine girmesi planlanan ABD'nin KC135 tipi hava yakıt ikmal uçakları da İsrail F-35'lerini havada ikmal edecek.

"Kırmızı Bayrak" tatbikatında İsrail hava kuvvetlerine ait 7 F-35 savaş uçağı ve iki Boeing 707 "Ram" yakıt ikmal uçağı da görev alacak.

Söz konusu tatbikat, İsrail ve ABD ordularının ocak ayında gerçekleştirdiği "Juniper Oak (Ardıç Çınar)" tatbikatından sonra yapılıyor.

YAKLAŞIK 100 UÇAK GÜNDE 5 SAAT KADAR HAVADA KALACAK

ABD hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada da Nevada'da yaşayanlar için iki hafta boyunca sürebilecek muhtemel uçak gürültüsü uyarısı yapıldı.

Açıklamaya göre, tatbikata katılan yaklaşık 100 uçak, günde iki defa havalanarak 5 saate kadar havada kalacak.

ABD Hava Kuvvetleri, tatbikatın "hava kuvvetlerine güvenli ortamda yoğun hava muharebesi savaş sortileri tecrübesi sağlayacağını" aktardı.

İsrail medyasındaki haberlerde ise söz konusu tatbikatın "İran'a bir mesaj niteliğinde gerçekleştiği"ne dikkat çekildi.

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