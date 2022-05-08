F-35 için AIM-132 geliyor! İhracat iznine gerek kalmadı

ABD'nin AIM-132 adıyla bilinen gelişmiş kısa menzilli havadan havaya füzesi (ASRAAM) testlerden başarıyla geçti. Bu, bu yıl İngiliz Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ve iki yıl içinde F-35 Lightning II uçaklarının bu füzeyle donatılması planlanıyor.

Blok 6'nıN en önemli özelliği, füzenin yapısında Amerikan bileşenlerinin bulunmamasıdır. Bu da gelecekte İngiltere'nin, ABD'den ihracat izni istemeyeceği anlamına geliyor.

Bu şekilde Silah Ticareti Yönetmeliğinin[ITAR]tüm gereklilikleri karşılanacak. Bir süre önce ABD hükümetinin, ITAR üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle İngiltere'nin füzeyi Suudi Arabistan'a ihraç etmesine izin vermemişti.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARINDA KULLANILACAK

Lockheed Martin, füzeyi gelecekteki F-35 Lightning II uçaklarının silah paketine ekleyecek. Amerikan bileşeni olmaması gerçeğinden yola çıkarak AIM-132 Block 6, Amerikan rakibinden daha gelişmiş tamamen yeni bir İngiliz yapımı arayıcıya sahip olacak.

İngiltere kaynakları, Block 6'nın alt sistemleri ve yeni füzenin soğutma sistemlerini de geliştirdiğini söylüyor.

AIM-132

AIM-132 şu anda sadece Hindistan ve İngiltere'de kullanılıyor. Bu silahların satın alınmasıyla ilgili arayışlar Katar ve Umman tarafından yapıldı.

Avustralya daha önce AIM-132 ile ağırlıklı olarak F / A-18A / B Hornet uçaklarında silahlandırıldı. Şu anda, tüm Avustralya savaş uçakları AIM-9X'e kullanıyor.

Füze şu anda MBDA UK tarafından üretiliyor. Standart AIM-132'nin özellikleri şöyle:

Ağırlık: 88 kg

Çap: 166 mm[6.5 inç]

Savaş başlığı: 10 kg[22 lb]

Roket: Çift yanmalı, katı bir roket motoru tarafından destekleniyor.

Operasyonel menzil: 25+ km'dir

Hız: Mach 3 (Ses hızının 3 katı)

Güdüm sistemi: Kızılötesi güdümlü

Star Gazetesi

