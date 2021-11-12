star.com.tr 12 Kasım 2021 Cuma 16:12 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 16:21

Devlet teknoloji şirketi Rostec'in Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Chemezov, Dubai Airshow öncesinde TASS'a verdiği demeçte, Rusya'nın son teknoloji Su-57 Checkmate savaş uçağının ABD F-35 uçağıyla karşılaştırılabilir operasyonel özelliklere sahip olduğunu ancak Amerikan beşinci nesil savaş uçağından daha uygun maliyetli olacağını söyledi.



SU-57 Checkmate, F-35'ten daha uygun maliyetli

Rostec Başkanı açıklamasında, "Tek motorlu beşinci nesil ve önceki nesil uçaklar arasında yalnızca F-35, Checkmate'in rakibi olarak karşılaştırılabilir özelliklere sahip olabilir. Ancak, uçağımız ona kıyasla daha uygun maliyetli." dedi.

Chemezov, Checkmate avcı uçağının özellikle Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yabancı müşteriler için ilgi çekici olacağını söyledi.

Şah mat savaş uçağı

Rusya'nın devlet teknoloji şirketi Rostec, 20-25 Temmuz'da Moskova'nın dışındaki Zhukovsky banliyö kasabasında düzenlenen MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Checkmate adlı en son yerli tek motorlu avcı uçağını tanıttı.

Rostec'in özgün imkanlarla geliştirdiği yeni uçak, Su-57 beşinci nesil avcı uçağının daha küçük, daha uygun maliyetli bir versiyonu. Bu nedenle 'Su-57'nin kardeşi' olarak da nitelendiriliyor.

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