F-35 jetlerinde devrim gibi gelişme! Resmen doğrulandı

ABD merkezli uçak üreticisi Lockheed Martin şirketinin ürettiği F-35 savaş uçakları için ABD Hava Kuvvetleri'nin (USAF) 48 adet Ortak Saldırı Füzesi (JSM) alacağı doğrulandı. Buna göre füzelerin F-35 jetlerine entegre edilmesinin ardından büyük bir değişikliğe uğrayacağı tahmin ediliyor. Füzeler, F-35'in dahili silah bölmelerine sığacak şekilde modifiye edilerek radar izini azaltacak ve görünmezlik yeteneklerini artıracak.

F-35 JETLERİNDE DEVRİM GİBİ GELİŞME

ABD Hava Kuvvetleri, 2024 mali yılı bütçe talebine göre, F-35 Lightning II savaş uçakları için 48 JSM (Ortak Saldırı Füzesi) seyir füzesi satın almayı planlıyor.

Norveç merkezli Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) ve Raytheon tarafından geliştirilen seyir füzeleri, gemiler, radar sahaları, komuta merkezleri ve hava savunma sistemleri gibi karada ve denizde yüksek değerli hedefleri vurmak için tasarlandı.

JSM seyir füzeleri, 300 km'nin (186 mil) üzerinde bir menzile sahip ve düşman radarı tarafından tespit edilmekten kaçınmak için alçak irtifalarda uçabiliyor. Aynı zamanda yüksek derecede manevra kabiliyetine sahip olan füzeler, düşmanın karşı önlemlerinden kaçınmak için uçuş sırasında rotasını değiştirebiliyor.

Bu füzelerin temeli, dünyadaki birçok donanma tarafından bir gemisavar füzesi olarak geniş çapta benimsenen NSM'ye (Naval Strike Missile) dayanıyor. JSM, F-35'in dahili silah bölmelerine sığacak şekilde modifiye edilerek radar izini azaltır ve görünmezlik yeteneklerini artırıyor. JSM, F-16 ve F/A-18 gibi diğer uçaklar tarafından da harici olarak taşınabiliyor.

140 FÜZE SİPARİŞ ETTİ

Aynı zamanda JSM müşterileri olan Norveç ve Japonya tarafından imzalanan önceki sözleşmelerden elde edilen bir tahmine göre, ABD Hava Kuvvetlerinin füze başına yaklaşık 3,35 milyon dolar ödemesi bekleniyor. JSM'nin geliştirilmesinde lider ülke olan Norveç, kendi F-35'leri için 140 füze sipariş etti. Japonya ayrıca F-35'leri için 37 füze siparişi verdi.

ABD Hava Kuvvetleri, Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir F-35A ile ilk serbest bırakma testini gerçekleştirdiği 2018'den beri JSM'yi test ediyor. Şubat 2021'de Utah Test ve Eğitim Poligonunda bir F-35A ile başka bir açıklık testi gerçekleştirdi. Testler, füzenin uçaktan güvenli bir şekilde fırlatılabileceğini ve amaçlandığı gibi çalışabileceğini gösterdi.

ABD Hava Kuvvetleri, 2025'te JSM için ilk harekât kabiliyetini (IOC) ilan etmeyi planlıyor, bu da onlarla birlikte görevlerde uçmak için yeterli füzeye ve eğitimli personele sahip olacağı anlamına geliyor. IOC, sonraki yıllarda daha büyük siparişlere izin verecek olan füze için tam oranlı üretim kararıyla aynı zamana denk gelecek.

JSM, ABD Hava Kuvvetlerinin saldırı yeteneklerine, özellikle de gelişmiş düşman savunmalarının erişimi engelleyebileceği çekişmeli ortamlarda önemli bir destek sağlayacak. JSM, AGM-158 JASSM (Havadan Karaya Ortak Uzak Füze) ve AGM-179 JSOW-C1 (Ortak Uzak Silah) gibi ABD ordusu tarafından hizmette veya geliştirilmekte olan diğer havadan fırlatılan seyir füzelerini tamamlayacak.

ABD Hava Kuvvetlerinin JSM seyir füzelerini satın alması, onun silah portföyünü modernize etme ve potansiyel düşmanlara karşı üstünlüğünü koruma taahhüdünü yansıtıyor. JSM, ABD'nin ortak platformları ve tehditleri paylaşan müttefiklerle birlikte çalışabilirliği de işaret ediyor.