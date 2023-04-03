F-35 kabusu bitmiyor! Milyonlarca dolara mal olacak

Türkiye'nin S-400'ler gerekçe gösterilerek çıkarıldığı F-35 projesinde sorunlar bitmiyor. Savaş uçaklarının motorlarının hararet yaptığı, milyarlarca doları bulacak geliştirmelerle sorunun 10 yılda çözüleceği belirtildi.

Türkiye'nin geliştirme aşamasında yer almasına rağmen Rusya'dan S-400 tedariki gerekçe gösterilerek çıkarıldığı, F-35 projesinde skandallar bitmek bilmiyor. F-35'lerin kullandığı jet motorlarının açıklanan rakamlardan daha düşük performansa sahip olduğu tespit edildi. Pratt & Whitney şirketi tarafından üretilen motorun, NATO'dan istenen gereksinimleri karşılayamadığı da ortaya çıktı. ABD hükümet Sorumluluk Ofisi'nin ön raporunda, F-35'lerdeki motor soğutma sisteminin "yeterince verimli" olmadığı aktarıldı.

ABD generalleri, Kongre'nin askeri komitesi ile yaptığı görüşmede "Motorlar yetersiz, ancak esastan yapılacak güncellemeler ve geliştirmeler ile tüm sorunlar halledilecek. Bu işi için yeni bir bütçenin onaylanması lazım" dedi. Komite üyeleri, bu teklifi kabul etti. Halihazırda 1 trilyon dolardan fazla bir paraya mal olan F-35 projesinin bu yeni sıkıntısının düzelmesi için asgari 1,5 milyar dolarlık bir harcama yapılması gerekiyor. Temel sorunun, motorların soğutucularında yer aldığı kaydedildi.

GELİŞTİKÇE SORUN ARTTI

Normal şartlarda hararet yapmayan F-35 projesi, zaman içerisinde birkaç kez değişip geliştirilince uçağın daha da ağırlaştığı, bunun da tasarımını farklılaştırdığı vurgulandı. Hararet yapan motorların, havadaki pilotların hayatını tehlikeye atmaya, bakım masraflarının artmasına ve en önemlisi uçuş süresinin kısalmasına sebep olduğu öğrenildi.

TAMİRİ 10 YIL SÜRÜYOR

Pratt & Whitney şirketi, "Motorları 2030'ların ortasına kadar güncelleyerek sorunu çözeceğiz" vaadinde bulunsa da sorunun çözümünün en az 10 yıl içerisinde çözülebileceği ifade edildi.

'MİLYONLUK HURDA'

Daha önce de F-35'in iniş takımlarındaki aksaklıklar gündem oldu. En az 10 adet F-35 savaş uçağı, hiçbir çatışmaya girmeden, sadece iniş takımları yüzünden kaza kırıma uğradı. Yaşanan bu olaylardan sonra birim başına 100 milyon dolara yakın bir maliyeti bulunan F-35 savaş uçakları için "milyonluk hurda" lakabı takıldı.