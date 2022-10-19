F-35 mi, Eurofighter Typhoon mu? Resmen duyurdular: Maliyeti dudak uçuklatıyor

Avusturya Hava Kuvvetleri, yayımlanan bir rapora göre Eurofighter Typhoon savaş filosunun yerine Lockheed Martin yapımı F-35 satın almayı düşünüyor.

7 Ekim'de Avusturya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki on yıl içinde olası bir 5. nesil hayalet avcı uçağı alımı için 2027 yılına kadar 16 milyar avroluk bir bütçeye sahip olduğunu bildirdi. Avusturya basınında yer alan bilgilere göre ise Avusturyalıların bahsettiği uçak tercihi Lockheed Martin üretimi F-35 Lightning II olarak bildirildi.

F-35 Mİ, EUROFİGHTER TYPHOON MU?



Avusturya Hava Kuvvetleri, 2005 yılından bu yana hizmet veren Eurofighter Typhoon filosunun yerine en az beş yıldır yeni bir avcı uçağı arıyor. Bununla birlikte, Avrupa Airbus/Leonardo konsorsiyumunun uçağı da yüksek işletme maliyeti nedeniyle ülkede birçok şikâyete neden oluyor.

Typhoon'un uçuş saati maliyeti, askeri havacılıkta en yüksek maliyetlerden biridir ve uçuş saati başına 61.000 dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu, uçuş saati başına yaklaşık 30.000 dolar harcama kapasitesine sahip F-35 savaş uçağı ise Eurofighter'ın aksine gizli olma avantajına sahip ve diğerlerinden de farkını ortaya koyuyor.

Avusturya basınında yer alan habere göre Avusturya Savunma Bakanlığı, silahlanma müdürlüğü aracılığıyla F-35 hakkında şimdiden bilgi toplamaya başladı. Ancak ülkenin otoritesi hala hareketi doğrulamadı. Böyle bir satın alma yapılırsa Avusturya, Lockheed Martin'in 5. nesil avcı uçağının 16. müşterisi olacak.

GRİPEN ARTIK BİR SEÇENEK DEĞİL



2020'de Avusturya basını, Typhoon için ideal yedek olarak Saab'ın Gripen E/F'sine dikkat çekmişti. O zamanlar İsveç jetinin, uçuş saati başına yaklaşık 4.700 dolar olan düşük işletme maliyeti nedeniyle ülkenin hava kuvvetleri için ilgi çekici olduğu söyleniyordu.

Bununla birlikte, Avusturya Savunma Bakanlığı'nın gizli savaşçılar için çağrıda bulunan yeni şartının yayınlanmasıyla, Gripen'in en modern versiyonu olası bir Eurofighter değiştirme programının dışında bırakılabilir.

Avusturya Hava Kuvvetleri bir zamanlar geleneksel bir Saab müşterisiydi. Typhoon güvenmeden önce ülkenin hava savunma uçağı Saab 35 Draken idi.

Avusturyalılar ayrıca İsveçli üreticinin J29 Tunnan ve Saab 91 Safir eğitim uçağının diğer askeri jetlerini de kullandılar. Ülkede faal olan tek İskandinav uçağı Saab 105 gelişmiş eğitim uçağıdır.