F-35 mi, Su-57 mi? İşte süper savaşçıların artıları ve eksileri

star.com.tr 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:57

Doğu ile Batı arasında gerilim tırmandıkça, yeni bir Soğuk Savaş'ın kızışması ihtimaline karşı ülkeler ordularını geliştiriyor. ABD ve Rusya'nın en son süper teknolojik savaş uçakları da bu geliştirmelerin başında geliyor.

Neredeyse otuz yıl boyunca ABD, düşük görünürlük savaş uçakları üzerinde adeta bir tekeli kontrol ediyordu. 1980'lerin başında F-117A Nighthawk ile dünyaya gizli uçaklarını tanıtan ABD, 1997'de F-22A Raptor'la beşinci nesil savaş uçaklarının kapısını araladı.

Dünya yeni bir milenyuma girerken ABD, beşinci nesil çok rollü gizli savaş uçaklarından oluşan bir aile geliştirmek için, F-35 Lightning II'nin geliştirilmesi kapsamında birkaç önemli müttefikle güçlerini birleştirdi.

Çok alanlı bir savaşta çeşitli görevleri yerine getirmek için tasarlanan F-35, dünya çapındaki kullanıcı ordulara, 'beşinci nesil yetenekler' sunmak için gelişmiş teknolojileri kullanıyor.

Bununla birlikte, F-35, milenyumun başında sahneye çıkan tek son teknoloji savaş uçağı değildi...

2010'ların başlarında, Rus Sukhoi T-50-1 (seri üretim Su-57'nin ilk prototipi) 29 Ocak 2010'da ilk uçuşunu yaptığında, ABD resmi olarak elinde tuttuğu tekeli kaybetmişti.

Son on yıldır, üreticiler ve kullanıcılar, F-35 ve Su-57'nin yeteneklerini geliştirmeye devam ettiler. Bu savaş uçaklarının, Batı ile Doğu arasındaki siyasi gerilimler artmaya devam ettikçe, gerilim bölgelerinde güçlü bir caydırıcı görevi üstlenmesi amaçlanıyor.

NATO ittifak üyeleri eski savaş uçaklarının yerine F-35'leri geçirirken, Rusya ilk seri üretimi Su-57'leri sessizce operasyonel hizmete almaya başladı.

Peki göklerde hangisi galip gelecek? Askeri uzman Khalem Chapman, RT için kaleme aldığı makalede, son teknoloji 2 uçağı karşılaştırdı. İşte Chapman'ın makalesine göre 2 artıları ve eksileri.



1.Yetenekler

Su-57, öncelikli olarak bir hava üstünlüğü amaçlanarak tasarlandı ve F-22'ye çok benzer şekilde saldırı görevlerini yürütmeye odaklanır.

Su-57'den farklı olarak, F-35 ailesi, çok alanlı bir savaş alanında çeşitli görevleri yerine getirebilen, beşinci nesil çok rollü bir gizli savaş uçağı olarak tasarlandı.

Lightning II, hava üstünlüğü, yakın hava desteği, elektronik harp, istihbarat, gözetleme ve keşif, stratejik saldırı ve düşman hava savunmasını bastırma / yok etme becerisine sahiptir.

Şu anda, Su-57'nin yalnızca bir seri üretim modeli mevcuttur, ancak Rusya, temel platformun bir dizi farklı sürümünün geliştirilebileceğini söylüyor. Rusya ilk olarak Mart 2019'da, uluslararası müşterilere ihraç için avcı uçağına verilen isim olacak, ikinci bir model olan Su-57E'yi tanıttı.

2. Nerelerde kullanılabilirler?

F-35, çok alanlı bir savaş alanında çeşitli gereksinimleri karşılamak için üç farklı versiyonu bulunduğundan burada büyük ölçüde farklılık gösterir. Bu modeller, geleneksel kalkış ve iniş için F-35A'yı; dikey kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B; ve ailenin geleneksel modeli olan F-35C'dir...

Ancak Sukhoi'nin Su-57'sinin, kara tabanlı pistlerden havalandığı göz önüne alındığında, F-35A ile benzerdir.

Bununla birlikte, Lightning II'ye avantaj sağlayan şey, F-35B ve F-35C modellerinin uçak gemilerinden ve amfibi saldırı gemilerinden havalanabilmesidir.

Uçağın bu sürümleri, kullanıcıların hava gücünü dünyanın herhangi bir köşesindeki muharebe alanına konuşlandırılabilmesini sağlar.

3. Tasarım ve hız

F-35 ve Su-57 arasındaki en göze çarpan fark, genel tasarımlarıdır. Daha büyük olan Su-57'nin aerodinamik şekli, süpersonik hızlarda uçarken yüksek bir kaldırma-sürükleme oranı elde etmek optimize edildi ve bu da onu F-35'ten daha hızlı hale getiriyor.

F-35 iki ardıl turbofan motoruyla, ses üstü uçma yeteneğine sahip.

Bunun yanı sıra SU-57, itme vektörleme özelliğiyle, süper manevra kabiliyetine sahip.

4. Gizlilik

Gizlilik yeteneği açısından, Su-57'nin gerçekte ne kadar gizli olduğu konusunda uzun süredir devam eden bir tartışma var, ancak 'düşük gözlemlenebilir' imzasıyla önceki sorunlar, üretim hızlanmaya başladıkça iyileştiriliyor.

F-35'in üreticisi Lockheed Martin, gizli teknolojiler geliştirme konusundaki uzun geçmişinden yararlanmasına rağmen, uçaktaki gizlilik sorunları devam ediyor.

F-35B ve F-35C'de, uzun süre süpersonik uçmaları durumunda meydana gelen yapısal hasar, gizliliği riske atıyor.

5. İleri teknoloji

F-35'in en önemli özelliklerinden biri, gelişmiş aviyonik ve sensör füzyon teknolojilerinin kullanılması ve diğer hava, kara ve denizdeki varlıklarla ağ kurma ve bilgi alışverişi yeteneğidir. Su-57 de, aynı yetenekler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

F-35 gibi, Rus savaş uçağı da savaş alanındaki diğer güçlerle ağ oluşturma ve veri alışverişi yapma yeteneğine sahip. Her ikisi uçak da, gelişen ve gelecekteki tehditleri karşılama çabasıyla yeni teknolojilere uyum sağlamalarına olanak tanıyan açık mimari tasarımlara sahiptir.

6. Silahlar

Her iki uçak, kendi silahları açısından, çeşitli havadan havaya / havadan karaya füzeler, gemi karşıtı füzeler ve bombalar içeren bir dizi mühimmat ile donatılabiliyor.

Ancak, F-35'in seçim yapabileceğiniz daha geniş silah yelpazesi var.

Düşük gözlemlenebilir özelliklerini korumak için, her iki savaş uçağı da dahili silah bölmelerine sahiptir. Her birinin, mühimmat ve yakıt tanklarının gizlilik pahasına taşınabileceği harici sabit noktaları vardır.

7. Tercih eden ülkeler?

Her iki uçak da başlangıçtan itibaren ihracat pazarındaki müşterilere sunulmak üzere geliştirildi. F-35'in 'pazar' konusundaki başarısı ve ortak geliştirme programı ürünü olması, onu Su-57'ye göre çok daha avantajlı hale getiriyor.

Rusya, Hindistan'la birlikte bir model geliştirme çabalarına rağmen başarılı olamadı.

Üretiminden günümüze kadar, ne Rus hükümeti ne de Sukhoi Su-57E için kesin ihracat siparişi alamadı. Ancak, teyit edilmemiş bilgilere göre, Cezayir ve Vietnam'ı potansiyel müşteriler olarak tanımlandı.

Türkiye de, ABD ile yaşanan S-400 krizinden sonra, Rusya için potansiyel müşteri olarak görülüyor.

Ancak, 12 ülke resmi olarak F-35'in eski filoların yerini almasını emretti ve daha fazlası da eklenecek. ABD, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Donanmayı donatmak için F-35'in 3 modelinden toplam 2 bin 443 F-35 almayı planlıyor.

Böylelikle ABD'nin toplam F-35'lerin sayısını 3 binin de üzerine çıkaracak.

Su-57'nin bu ihracat ve satış başarısına ulaşması neredeyse imkansız.

Sonuç

Her iki platformda farklı alanlarda mükemmel yeteneklere sahip, artıları ve eksileri var. Su-57, ağır bir şekilde hava üstünlüğü savaşına hazırlanırken, F-35 çeşitli roller için geliştirildi.

Su-57, savaş sırasında daha fazla cephane ile donatılabilse de, F-35 gizlilik söz konusu olduğunda Su-57'den daha üstün olacaktır. Ayrıca F-35 daha geniş bir silah yelpazesine sahip...

Öte yandan yüksek hız yetenekleri ve süper manevra kabiliyeti açısından, Rus savaş uçağı F-35'ten üstündür.

Yine de F-35'in en çok ön plana çıkaran, kullanım alanları ve ihracat başarısıdır. Dünya çapında kullanıcılar için piyasaya sürülecek 3 binden fazla F-35, istenilen yere konuşlandırılabilecek (kalkış/iniş yeteneği). Bu da bu uçağa karşı savaşmayı, son derece zorlaştıracak.

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