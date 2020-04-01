01 Nisan 2020 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:29

Pentagon salı günü yaptığı açıklamada, "Lockheed Martin'e Belçika hükümetini F-35 Lightning II savaş uçağı işletmesine entegre eden 22.9 milyon dolarlık bir sözleşme verildi." denildi.

Ekim 2018'de Belçika, yaşlanan F-16'larının yerini alacak F-35A jetini seçtiğinde programa katılan dünyanın 13. ülkesi olmuş, o yılın başlarında ABD Dışişleri Bakanlığı Brüksel'e 34 F-35 avcı uçağı satmak için 6,5 milyar dolarlık bir anlaşmayı onaylamıştı.

Pentagon, “Bu, Belçika hükümetinin ABD hükümeti ile F-35 hava sisteminin alımı için 5.1 milyar dolarlık anlaşmasının bir parçası. Çalışmanın Eylül 2023'e kadar tamamlanması bekleniyor ” ifadelerine yer verildi.

star.com.tr