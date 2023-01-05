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Savunma

F-35 savaş uçakları konuşlandırılıyor! Hazırlıklar resmen başladı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken NATO'nun kuzeydoğu kanadını güçlendirmek adına F-35 savaş uçakları yeniden devreye girdi. Hollanda, Polonya'da bulunan NATO Hava Polisliği misyonunu desteklemek için F-35 savaş uçaklarını bu bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Star Gazetesi5 Ocak 2023 Perşembe 19:42 - Güncelleme:
F-35 savaş uçakları konuşlandırılıyor! Hazırlıklar resmen başladı
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Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı NATO'nun kuzeydoğu kanadındaki güvenlik çekincelerini de beraberinde getirdi. Bu nedenle NATO'nun envanterinde bulunan F-35 jetlerinin de önemi oldukça arttı. Son olarak Hollanda, Polonya'nın Malbork kentinde bulunan NATO Hava Polisliği misyonuna destek olmak için bölgeye 8 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırmaya hazırlanıyor.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI O BÖLGEYE KONUŞLANDIRILIYOR

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri, NATO'nun kuzeydoğudaki gelişmiş Hava Polisliği misyonunu desteklemek için F-35 savaş uçaklarını konuşlandırmaya hazırlanıyor. Sekiz adet F-35 savaş uçağı, Şubat veya Mart 2023'te NATO'nun doğu kanadı boyunca savunma konumunu güçlendirme misyonuna katılmak üzere Polonya'nın Malbork kentine konuşlandırılacak. Bölgede daha önce bulunan diğer dört F-35 jeti, gerektiğinde savunma görevini artırmaya hazır olarak müttefiklerle eğitim ve tatbikat tatbikatlarda destek olacak.

Güvenlik endişelerine ilişkin Hollanda, bu sekiz modern savaş uçağıyla NATO'nun Baltık bölgesindeki müttefik topraklarına yönelik saldırıları caydırmak ve gerekirse savunmak için Hava Polisliği ve Hava Kalkanı misyonlarına katkıda bulunuyor.

KATKIDA BULUNACAKLAR

Müttefiklerine güvence verdiklerini ve NATO ittifakına olan bağlılıklarını gösterdiklerini belirten Hollanda F-35 Müfrezesi Komutanı Yarbay Guido Schols, "Bu sekiz modern savaş uçağıyla Hollanda, NATO'nun Baltık bölgesindeki Müttefik topraklarını caydırmak ve gerekirse savunmak için Hava Polisliği ve Hava Kalkanı misyonlarına katkıda bulunuyor." dedi.

Star Gazetesi

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