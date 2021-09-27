İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2021 Pazartesi / 20 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8255
  • EURO
    10,3361
  • ALTIN
    497.366
  • BIST100
    1391.74
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • F-35 üreticisi Lockheed Martin'den ABD'ye kötü haber
Savunma

F-35 üreticisi Lockheed Martin'den ABD'ye kötü haber

ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin, 2022'de 151 ila 153 F-35 savaş uçağın teslimi için Pentagon ile anlaştıklarını açıkladı. Söz konusu şirket haziranda 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı teslim etmeyi hedeflediğini bildirmişti.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 19:51 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 19:51
ABONE OL

Lockheed Martin'den yapılan yapılan açıklamada, Pentagon ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Şirket haziran ayında, 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.