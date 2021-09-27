F-35 üreticisi Lockheed Martin'den ABD'ye kötü haber

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 19:51 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 19:51

Lockheed Martin'den yapılan yapılan açıklamada, Pentagon ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Şirket haziran ayında, 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

