F-35 yetişemedi, USAF'ın yardımına yine F-16 koşacak

star.com.tr 02 Şubat 2021 Salı 10:54 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 10:54

Son teslimattan neredeyse 16 yıl sonra, ABD Hava Kuvvetleri (USAF) yeni F-16 Savaşan Şahin (veya Viper) savaş uçakları için bir sipariş vermeyi düşünüyor.

Aviation Week Savunma Editörü Steve Trimble, Hava Kuvvetleri Edinme, Teknoloji ve Lojistik birimi eski yöneticisi Will Roper ile yaptığı röportajın ardından, iddiayı gündeme getirdi.

Son F-16C, Blok 50 CC-231 AF 01-7053, 18 Mart 2005 tarihinde teslim edildi ve Güney Carolina'daki Shaw Hava Kuvvetleri Üssüne konuçlandırıldı. Bu uçak, Hava Kuvvetleri için üretilen ve 1978'den teslim edilen 2.231 F-16'nın sonuncusuydu.

İlk teslimattan bu yana, uçak gelişti. Orijinal hafif ve özgün tasarımından, F-16 çok amaçlı, tüm hava koşullarında, havadan havaya ve havadan yere saldırı sistemlerine sahip bir uçak haline geldi.

Öyle ki, Hava Kuvvetlerinin tüm birimlerinde halen 1.300'den fazla F-16 görev yapmaktadır ve uzun süre hizmet vermeye devam edebilirler.

Son USAF teslimatından sonra, Fort Worth, Texas'taki üretim hattı, 2017'deki son Irak F-16 teslimatına kadar, uluslararası müşteriler için F-16'ların montajına devam etti.

Bundan sonra, üretim hattı Greenville, Güney Carolina'ya taşındı. 2019 yılında açılışı yapıldı ve F-16 Blok 70/72 üretimi için çalışmaya başladı.

Aynı tesis, Aralık 2020'de Lockheed Martin'e verilen yeni 10 yıllık F-16 Depo Sürdürme Programının bir parçası olarak depo seviyesi bakım ve modernizasyon desteği için seçildi.

Roper F-16'nın üretim hattıyla ilgili, "Güney Carolina'daki üretim hattına baktığınızda, bu sistem, kapasite çözümümüzün bir parçası olarak düşünmeye değer harika geliştirilmiş yeteneklere sahip." dedi.

F-35 YETİŞMEDİ, YARDIMA F-16 KOŞACAK

F-16'nın başlangıçta 2025'te emekliye ayrılması ve F-35 Lightining II ile değiştirilmesinin planlanıyordu.

Ancak, bütçe kısıtlamaları ve diğer faktörlerle birlikte yeni 5. nesil uçağın beklenenden daha yavaş teslimi, USAF'ı planlarını revize etmesine neden oldu.

10 yıl önce Viper'ı güncel tutmak için bir, 'Hizmet Ömrü Uzatma Programı (SLEP)' başlatıldı. Böylece uçakların en az 2048 yılına kadar hizmette olması bekleniyor.

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