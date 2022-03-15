F-35A jetleriyle bir ilk! ''Bu bir dönüm noktası''

AA 15 Mart 2022 Salı 17:31 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:31

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF), ABD Hava Kuvvetleri (USAF) ile, F35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, Japon Denizindeki (Doğu Denizi) tatbikata yönelik açıklamada bulundu.

Bakan Kişi, tatbikatı "ASDF'nin kabiliyetleri ve Japonya-ABD ortak müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için dönüm noktası" olarak niteledi.

Havadan havaya muharebe eğitimlerini de kapsayan tatbikata, Japonya ve ABD'den 4'er F35A uçağı katıldı.

Uçaklar, Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssünden kalktı.

Çin, Rusya ve Kuzey Kore tehditleri karşısında ulusal savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Japonya, F35A'ları Ocak 2018'de ilk olarak Misawa'ya konuşlandırmıştı.

Japonya, beşinci nesil savaş uçağı olarak tanınan, radardan kaçabilen ve balistik füzeleri saptayabilen donanıma sahip jetlerden, toplamda 150'ye yakın tedarik etmeyi planlıyor.