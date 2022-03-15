İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2022 Salı / 12 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,667
  • EURO
    16,1309
  • ALTIN
    902.582
  • BIST100
    2080.24
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • F-35A jetleriyle bir ilk! ''Bu bir dönüm noktası''
Savunma

F-35A jetleriyle bir ilk! ''Bu bir dönüm noktası''

Japonya, ABD ile Japon Denizi üzerinde F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, tatbikatı 'ASDF'nin kabiliyetleri ve Japonya-ABD ortak müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için dönüm noktası' olarak niteledi.

AA15 Mart 2022 Salı 17:31 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:31
ABONE OL

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF), ABD Hava Kuvvetleri (USAF) ile, F35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, Japon Denizindeki (Doğu Denizi) tatbikata yönelik açıklamada bulundu.

Bakan Kişi, tatbikatı "ASDF'nin kabiliyetleri ve Japonya-ABD ortak müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için dönüm noktası" olarak niteledi.

Havadan havaya muharebe eğitimlerini de kapsayan tatbikata, Japonya ve ABD'den 4'er F35A uçağı katıldı.

Uçaklar, Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssünden kalktı.

Çin, Rusya ve Kuzey Kore tehditleri karşısında ulusal savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Japonya, F35A'ları Ocak 2018'de ilk olarak Misawa'ya konuşlandırmıştı.

Japonya, beşinci nesil savaş uçağı olarak tanınan, radardan kaçabilen ve balistik füzeleri saptayabilen donanıma sahip jetlerden, toplamda 150'ye yakın tedarik etmeyi planlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.