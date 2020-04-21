21 Nisan 2020 Salı 17:07 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:18

Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 Triumf (NATO Kodu: SA-21 Growler) hava savunma sistemleri nedeniyle F-35 Lightning II'lerin Türk Hava Kuvvetleri'ndeki geleceği bir bilmeceye dönüştü.

Washington yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi ihtiyacı kapsamında tedarik edilen S-400 sistemlerinin, F-35 Lightning II'lerde var olan sahip olduğu kritik teknolojiler için bir tehdit teşkil ettiğini öne sürerek, platformların teslimatlarını durdurmuş ve Türkiye'nin programdaki varlığını askıya almıştı. Görünen o ki ABD, söz konusu riskler için bir çözüm geliştirmiş.

Geçtiğimiz hafta Amerikan Hava Kuvvetleri (United States Air Force / USAF)'ne ait F-35A Lightning II'ler, Suriye'de görevlendirildi. IŞİD'e karşı yürütülen Kararlı Çözüm Harekâtı (Operation Inherent Resolve) kapsamında platformlar, ülkenin güneyinde yer alan Al Tanf bölgesi çevresinde devriye uçuşu icra etti. Bahse konu mahal, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırdığı Hmeymim Hava Üssü'ne kuş uçuşu yaklaşık 330 km uzaklıkta. Rus sistemlerinin radar kapsama menzili içinde uçan uçakların Luneberg radar yansıtıcılarıyla görev yaptığı tespit edilse de sistemlerin uçuş esnasında çalışır durumda olup olmadığı bilinmiyor.

F-35 Lightning II kullanıcılarının, platformların radar kesit alanının tam olarak ölçülememesi için radar reflektör donanımlarını sürekli olarak kullandığı biliniyor.