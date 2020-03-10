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Savunma

F-35I test uçağı oldu

Kullanıcı ülke isterleri doğrultusunda özelleştirilmiş tek F-35 olan İsrail'e ait F-35I Adir'ler, test uçağı olarak kullanılacak.

10 Mart 2020 Salı 14:31 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:40
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Beşinci nesil avcı bombardıman uçağı olan F-35 Lightning II'lerin kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmesine izin verilmiyor. Ancak bu durumda bazı istisnalar söz konusu.

Kullanıcı ülke isterleri doğrultusunda özelleştirilmiş tek F-35 olan İsrail'e ait F-35I Adir'ler, test uçağı olarak kullanılacak.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir görselde, testbed olarak konfigüre edilen ilk platformun gökyüzüyle buluştuğu görüldü. Üzerinde telemetri işaretlemeleri bulunan platform, İsrail Hava Kuvvetleri'nin MANAT olarak adlandırılan Uçuş Test Merkezi'nce kullanılacak.

F-35I Adir'lerden farklı olarak platformun açık mimari kaynak kodlara sahip olduğu düşünülüyor.

C4Defence'in haberine göre bu sayede İsrail, yerli üretim havadan havaya ve havadan satha silah sistemlerinin yanı sıra yazılım ve donanım testlerini de icra edebilecek.

Bahse konu denemeler, Adir'lerin daha gelişmiş kabiliyetlere erişmesi ve daha özel platformlar hâline gelmesi alanında kapıyı aralayacak adımları teşkil ediyor.

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