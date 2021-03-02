Forbes'ta yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli bir üst düzey subayın, yeni bir hafif savaş uçağına ihtiyaç duydukları açıklamasının F-35 programının başarısızlığının sonucu olduğunu belirtti.
Haberde, ABD Hava Kuvevetleri'nin yayınladığı raporda F-16'ların yerine koymaya hazırlandığı F-35 savaş uçaklarının başarısızlığını zımmen kabul ettiğini bildirdi.
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Raporda gerekçe olarak Artan rekabet nedeniyle, uçağın tasarımının önemli ölçüde karmaşık olduğu, bunun da gelişimi yavaşlattığı ve maliyetleri artırdığını belirtildi. Bu değerlendirmeler neticesinde ABD Hava Kuvvetlerinin, F-16'ların yerini doldurmak için tamamen F-35 savaş uçaklarına geçmesi oldukça güç görünüyor.