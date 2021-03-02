star.com.tr 02 Mart 2021 Salı 10:07 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 10:34

Forbes'ta yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli bir üst düzey subayın, yeni bir hafif savaş uçağına ihtiyaç duydukları açıklamasının F-35 programının başarısızlığının sonucu olduğunu belirtti.

Haberde, ABD Hava Kuvevetleri'nin yayınladığı raporda F-16'ların yerine koymaya hazırlandığı F-35 savaş uçaklarının başarısızlığını zımmen kabul ettiğini bildirdi.