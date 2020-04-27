star.com.tr 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:21 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:21

F-35 Lightning II Joint Strike Fighter'da (Müşterek Saldırı Uçağı) sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde F-35 Ortak Program Ofisi, Amerika'nın üst düzey savaş uçağını etkileyen beş önemli teknik kusur için geçici önlem düzeltmeleri gerçekleştirdiğini, ancak sorunların tamamen ortadan kalkmadığını açıklamıştı. F-35 Ortak Program Ofisi'nin Defense News'e verdiği demeçte ise ABD Donanmasına ait F-35C'nin kuyruk bölümüne zarar verme riski olan bir sorunun süpersonik müdahaleler yapmasını imkânsız hale getirebileceğini kabul etti.

Sorunla alakalı F-35 Ortak Program Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Bu durumda çözüm, bir kontrol yüzeyinin ağırlığını ve diğer gereksinimlerini karşılarken uçuş ortamını sınırsız bir süre tolere edebilen bir malzeme kaplamasının uzun bir geliştirme ve uçuş testi gerektirecektir. Bunun yerine, sorun yüksek hızlı uçuşa bir zaman sınırı getirmektir.” denildi.

Sürdürülebilir yüksek hızlardan kaynaklanabilecek potansiyel hasar, sadece F-35'in gövdesini ve onu gizli tutan düşük gözlenebilir kaplamayı değil, aynı zamanda uçağın arkasında, şu anda hasara karşı savunmasız olan sayısız antenleri de etkileyecek denildi.

Uzmanlar, süpersonik hızlarda uçmak için tedarik edilen bir uçağın uzun süreler boyunca bunu yapamayacağını düşünmenin bile korkunç bir senaryo olduğunu değerlendirdi. Ancak, F-35'in bunu sık sık yapması gerekmeyebileceğinin de altını çizdi.

Emekli bir deniz subayı olan analist olan Bryan Clark, "Süpersonik uçuşun taktiklerine göre yapılan F-22'nin aksine F-35 için süpersonik uçabilme yeteneği daha çok “acil durumlarda” kullanılabilir." dedi.

Clark konuşmasının devamında, "Aslında, süpersonik olmama F-35'in ana avantajlarını ortadan kaldırıyor, sizi gizlilikten uzaklaştırıyor, çılgın gibi yakıt yakıyor, böylece tek bir motorun ve daha büyük yakıt deposunun menzil avantajlarını kaybediyorsunuz. Böyle bir durumda uçağınızın dışını ısıtırsınız bu da bir düşman tarafından tespit edilebilecek her türlü imzayı yaratır." ifadelerini kullandı.

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