F-35'ler için 750 milyon dolarlık Spear 3 anlaşması

star.com.tr 08 Ocak 2021 Cuma 15:10 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 15:10

İngiltere Savunma Bakanlığı MBDA şirketi ile, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-35B savaş uçakları, üçüncü nesil Spear 3 füzeleri ile donatılacak.

550 milyon pound (yaklaşık 750 milyon dolar) değerindeki sözleşme gereğince, 2025 yılına kadar yeni silahların temin edilmesi bekleniyor.

Defense Blog'nun aktardığına göre, Savunma Bakanı Jeremy Quin, silah alımının İngiltere'nin personelini ve gökyüzündeki varlıklarını korumaya yönelik olduğunu belirtti.

Quin, 'Bu sisteme olan bağlılığımız, Birleşik Krallık'ta yüzlerce önemli işi güvence altına alacak ve dünya sahnesinde İngiliz teknolojisini ve silah uzmanlığını sergileyecektir." dedi.

Sözleşme, Spear 3 füzeleri için yapılan üçüncü sözleşme oldu. MBDA, 2016 yılında füzeyi geliştirilmesi için bir anlaşma yapmıştı. 2019'da 411 milyon sterlinlik bir anlaşma yapıldı ve Spear 3 füzesi, F-35 avcı uçağının atış kontrol sistemine entegre edildi.

İngiliz askeri yetkililerine göre, Spear 3 mini füzesi, Eurofighter Typhoon avcıları tarafından da kullanılabilir.

Spear füzesi, 180 cm uzunluğunda ve 140 kilometreden fazla menzile sahip.

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