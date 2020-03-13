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Savunma

F-35'ler ile Rus uçaklarına ilk müdahale

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, 9 Mart'ta Alaska yakınlarındaki üç Rus uçağına müdahale ettiğini açıklamıştı. Grönland-İzlanda-İngiltere boşluğu üzerinde uçan Rus uçaklarına müdahale için F-35 savaş uçaklarının kullanıldığı bildirildi.

13 Mart 2020 Cuma 11:24 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:24
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Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, Kuzey Norveç Sorreisa'daki hava kontrol istasyonu tarafından fark edilen Rusya'ya ait, iki Tu-142 deniz keşif ve denizaltı karşıtı savaş (ASW) uçağı ve bir MiG-31 avcı uçağının durdurduğunu söyledi.

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Rus uçaklarına ilk müdahalenin F-35'lerle yapıldığını, sonrasında iki İngiliz Typhoon savaş uçağının Rus uçaklarını izleme görevini devraldığını açıkladı.

Bu gelişme F-35'lerin Rus uçaklarına ilk müdahalesi olarak kayırlara geçti.

Norveç Silahlı Kuvvetler Genel Müdürü Tonje Skinnarland, "Silahlı Kuvvetler havadaki egemenliğini artırmak için Orland hava istasyonundan ekstra F-35 hazırlığını güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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