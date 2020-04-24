F-35'ler Rusya'nın kapısına dayandı!

star.com.tr 24 Nisan 2020 Cuma 12:02 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 12:06

İki tek motorlu F-35A'nın, Lockheed Martin'in Teksas Fort Worth'daki fabrikasından doğrudan Eielson'a uçtuğu bildirildi. Böylelikle ABD Hava Kuvvetleri'nin Alaska'da, bir KC-135 tankeri, üç F-16 ve iki F-22 ile birlikte iki F-35'i bulunmuş oldu.

Alaska'daki 356. Savaş Filosu, II. Dünya Savaşı sırasında P-51'lere, Vietnam Savaşı ve Soğuk Savaş sırasında F-100, F-4 ve A-7 savaş uçaklarına ev sahipliği yaptı. Filoda, 1991'de Körfez Savaşı için A-10 saldırı uçakları konuşlandırılmıştı.

356. Avcı Filosu komutanı James Christensen, "F-35'leri, beşinci nesil savaş uçağı yeteneklerini hazırlamak ve projelendirmek, Pasifik'teki program ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışmak ve çağrılırsa dünya çapında konuşlanmaya hazır olmak için stratejik olarak Alaska'ya yerleştirildik." ifadelerini kullandı.

Bölgede, Rus ve ABD hava güçleri arasında devamlı gerginlik yaşanıyor

Geçtiğimiz haftalarda Alaska yakınlarında Rus savaş uçakları ve ABD savaş uçakları karşı karşıya gelmiş, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 savaş uçakları, Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yapmıştı.

Konu hakkında Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan yazılı açıklamada, Alaska Tanımlanmış Hava Savunma Sahası"na giren Rusya'ya ait 2 "IL-38" tipi denizaltısavar uçağına ABD savaş uçaklarıyla önleme yapıldığı ifade edilmişti.

Geçtiğimiz yıl ise Rusya, nükleer kapasiteli iki TU-160 bombardıman uçağını Rusya’nın doğu ucuna (Amerika’nın Alaska eyaletinin de karşısındaki bölge) tatbikat amacıyla uçurduğunu bildirmiş ve bunu Rus basını, "ABD'nin kapısına nükleer silah taşıyabiliyoruz." diye duyurmuştu.

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