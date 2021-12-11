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Savunma

'F-35'ler S-300 efsanesini çürüttü' iddiası! F-35'i görmedi mi, yeşil ışık mı yaktı?

Suriye'nin Tartus bölgesi üzerinde uçan İsrail F-35'leri, bölgedeki Rusya'ya ait S-300 savunma sistemleri tarafından vurulmadı. 'Kasıtlı bir şekilde hedef alınıp alınmadığı' fikri belirsizliğini korurken, bazı analistler 'S-300 F-35'leri göremedi. Böylece S-300'ün 5. nesil uçaklara karşı etkili olduğu yönündeki efsane çürüdü.' diyor.

star.com.tr11 Aralık 2021 Cumartesi 09:59 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:59
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Savunma analistleri, Suriye'den gelen en son bilgilere atıfta bulunarak, İsrail F-35'lerinin S-300 sistemlerinin etkinliği hakkındaki efsaneyi çürüttüğünü söylüyor.

Rus S-300 uçaksavar füze sisteminin dünyanın en gelişmişlerinden biri olmasına rağmen, F-35 avcı uçağı tarafından "kandırıldığını" iddia eden analistler, S-300'ün 5. nesil uçaklara karşı etkinliği efsanesinin tamamen ortadan kalktığını ileri sürüyor.

F-35 S-300 EFSANESİNİ NASIL ÇÜRÜTTÜ?

Bu iddianın temel nedeni, İsrail F-35I Adir avcı uçağının Tartus'taki askeri üssün yakınında görülmesi ve iddiaya göre radar sistemleri tarafından görülmemesi. Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) daha önce, F-35'lerin Suriye'deki S-300'ler üzerinden rahatlıkla geçtiğini ileri sürmüştü.

Just Military'den bağımsız bir askeri analiste göre, F-35 avcı uçakları gerçekten S-300 hava savunma sistemleri tarafından fark edilmeden geçmeyi başardıysa, tüm bunlar Rus uçaksavar sistemlerinin 5. nesil uçaklara karşı kullanımının etkinliğini sorgulatır.

Rus ordusu tarafından şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bilgilerin doğrulanması halinde daha önce S-300 hava savunma sisteminin devre dışı bırakıldığı bildirildiği için bunun ülkenin itibarını olumsuz yönde etkilemesi mümkün.

Yeşil ışık mı yakıldı, görmedi mi?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya ile İsrail arasında yapılan bir anlaşma, İsrail'in Suriye'deki operasyonlarına yeşil ışık yakmıştı. Suriye'deki İran kontrolündeki noktalara sık sık operasyonlar düzenleyen 'İsrail'e yeşil ışık mı yakıldı, yoksa gerçekten de F-35'leri mi görmedi?' sorusu belirsizliğini koruyor.

star.com.tr

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