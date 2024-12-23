Romanya Savunma Bakanlığı, 13 Aralık 2024'te Norveç'ten satın alınan üç F-16 uçağının Câmpia Turzii'deki 71. "General Emanoil Ionescu" Hava Üssü'ne teslim edildiğini bildirdi. Son F-16 teslimatın Romanya'nın MiG-21 Lancer savaş uçağı filosunu değiştirme çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı. Romanya hava kuvvetlerinde daha önceden Norveç'ten temin ettiği 15 F-16'yı kullanarak MİG-21'leri gözden çıkardı.

F-35'LERE GEÇİŞTE KULLANILACAK

Ülke basınında yer alan haberlerde F-16 Fighting Falcon'a geçişin Romanya Hava Kuvvetleri için önemli bir ilerlemeyi temsil ettiği belirtildi. Çünkü F-16'ların MiG-21'lere kıyasla daha gelişmiş aviyoniklere, daha büyük yük kapasitesine ve geliştirilmiş manevra kabiliyetine sahip olduğunun altı çizildi.

Son teslim alınan F-16 savaş uçaklarının Romanya'nın 388 milyon avroya 32 F-16 uçağı satın aldığı 4 Kasım 2022'de Norveç ile imzalanan sözleşmenin bir parçası olduğu öğrenildi. Bu anlaşma, ilk lojistik desteği ve tamamlayıcı mal ve hizmet paketini de içeriyor. En az on yıl kullanılması beklenen F-16'ların daha sonra F-35 savaş uçakları ile değiştirileceği öğrenildi. ,

NORVEÇ F-35'LERİ ENVANTERİNE ALDI

Norveç, Ocak 2022'de F-16 filosunu emekliye ayırarak bunların yerine F-35 savaş uçaklarını satın aldı. Daha sonra envanterinde bulunan F-16'ları Norveç, 32'sini Romanya'ya satarken diğerlerini Ukrayna'ya bağışladı. F-16'ların Romanya'ya teslimatı, NATO müttefikleri arasında bir yetenek transferi olarak değerlendiriliyor.