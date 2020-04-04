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Savunma

F-35'lerde bir sorun daha: 5G dalgaları risk oluşturabilir

5G alt yapısında kullanılan frekans dalgalarının yaygın kullanımı radar kesit alanı azaltılmış uçaklar (F-35 gibi) için risk teşkil ediyor. Bu nedenle ABD F-35'leri teste tabi tutacağını açıkladı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 12:14 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 12:14
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Amerikan Milli Spektrum Konsorsiyumu'nun 1 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre ABD, F-35 Lightning II'leri, 5G iletişim ağında test edecek. Ancak söz konusu denemeler, veri aktarımı veya haberleşme alanında olmayacak. Hill Air Force Base (Hill AFB / Hill Hava Üssü)'ne bağlı F-35'lerin kullanılacağı süreç, Utah Test ve Eğitim Alanı (Utah Test and Training Range)'nda yürütülecek. Konsorsiyum, test programını hazırlamanın yanı sıra 5G tecrübe prototiplerinin hazırlanması, ölçüm ve değerlendirme gibi faaliyetlerden de sorumlu olacak.

Yeni nesil iletişim teknolojisi olan metotta, gerekli verinin aktarılması için oldukça büyük bir bant genişliği gerekiyor. Bu nedenle 5G için, yüksek frekans aralıkları tercih ediliyor.

Teknolojinin yaygın olarak kullanımı ise alt yapının bulunduğu bölgelerde hiç olmadığı kadar radyo frekansı yoğunluğu demek. Belirli bir aralıkta düzenli olarak yayılan radyo dalgaları ise pasif radarların kullanımı için uygun ortamı sağlıyor.

Pasif radarlar, bünyesinde barındırdığı alıcı antenler vasıtasıyla ortamdaki frekans yoğunluğunu ölçerek bozulmaları tespit ediyor ve olağan dığı durumlarda kullanıcıyı ikaz ediyor. Geleneksel radarlardaki gibi göndermeç-almaç ikilisiyle çalışma metodunun aksine sadece alıcı donanımla görev yapan pasif radar ağından düşük radar kesit alanına sahip uçakların bile kaçınmasının oldukça zor olduğu belirtiliyor.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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