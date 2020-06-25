25 Haziran 2020 Perşembe 08:20 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 08:20

F-35'in yıldırım düşmesi veya vurulması nedeniyle patlamasını önleyen güvenlik sistemindeki bir kusur üretimde aksamalara neden oldu.

Söz konusu sistem Yerleşik İnert Gaz Üretim Sistemi (OBIGGS) azotla zenginleştirilmiş havayı uçağın yakıt tanklarında tutarak yıldırım çarpması ve uçağın vurulması durumunda patlamayı önlüyor.

Habere göre, daha önce yapılan kontrollerde 24 F-35A'nın 14'ünde kusur tespit edildi. A modeli F-35'lerin birkaç ülkeye ihraç edilen ve en yaygın kullanılan versiyonu olarak biliniyor.

Lockheed Martin'in, uçağın yıldırım çarpması ve vurulması durumunda patlamayacağını doğrulayamadığından, bunun yerine uçuşlara kısıtlama önerilerinde bulunmayı tercih ettiği belirtildi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Firmadan yapılan açıklamada, "F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) bir güvenlik önlemi olarak, operatörlere F-35A için yıldırım veya fırtına içinde uçuşu kısıtlayan bir yıldırım uçuş kısıtlaması uyguladıklarını söyledi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada hatanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

398 milyar dolarlık bütçesiyle Pentagon'un en pahalı programı olan F-35'lerle ilgili daha önce de birçok hata gündeme gelmişti.