Geleneksel savaş uçağı modellerinden ayrılan tasarımıyla dikkat çeken J-50, Shenyang yakınlarında bir test uçuşu sırasında görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, J-50'nin tasarımına dair birçok soru işareti ortadan kalkmış oldu.

J-50 KUYRUKSUZ TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kuyruksuz bir yapılanma ve hareketli kanat uçlarına sahip tasarımıyla diğer jetlerden ayrılan J-50'nin yeni nesil hava muharebe uçaklarına öncülük edeceği düşünülüyor.

Shenyang Aircraft Corporation tarafından geliştirilen lamda kanatlı ve kuyruksuz tasarımıyla dikkat çeken J-50, insansız sistemlerle entegre çalışabilecek özelliklere de sahip olacak.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN KAÇABİLECEK

Altıncı nesil savaş uçakları, özellikle tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Radar sistemlerinden kaçınmak için kuyruksuz bir yapı ve lambda kanatlarıyla geliştirilen J-50, böylece hava savunma sistemlerinden de kolayca kaçabilecek.

YAPAY ZEKADAN YARARLANILDI

Çin'İn geliştirdiği J-50 savaş uçağı, bünyesinde yapay zeka destekli sistemleri de barındırıyor.

Olası bir savaş senaryosunda otonom analize, hedef tanımlamasına ve taktik karar almaya olanak sağlayan özelliklerle J-50, diğer altıncı nesil savaş uçaklarından ayrılıyor.