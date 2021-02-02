Filipinler ile İsrail'den askeri anlaşma

Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karakol Bot Projesi kapsamında iki İsrail firmasıyla çalışılacağı belirtildi.

Söz konusu projenin 127,9 milyon dolar tutarındaki ilk aşamasında 9 adet Shaldag Mk botun inşa edilmesi için Israel Shipyards şirketi ile anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma Filipinler tersanelerinin, deniz platformlarının modernizasyonunu sağlayacak ve küçük gemiler üretecek şekilde iyileştirilmesini de içermektedir.

Filipinler, anlaşma kapsamında yer alan ikinci şirket Rafael Advanced Systems Ltd. ile 79 milyon ABD doları değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre Filipin Donanması’na Typhoon ve Mini Typhoon tipi uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra Typoon MLS füze rampaları ile Spike NLOS karadan karaya füzeler tedarik edilecek.