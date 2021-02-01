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Savunma

Filipinler'e ilave C-130H nakliye uçağı

Filipinler Hava Kuvvetleri, ABD'den C-130H Hercules nakliye uçağı teslim aldı.

star.com.tr01 Şubat 2021 Pazartesi 21:41 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 21:41
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Filipinler Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edeceği 2 adet C-130H Hercules nakliye uçağından ilkini teslim aldı.

Filipinler Hava Kuvvetleri tarafından edinilen iki platformdan biri olan yenilenmiş C-130H Hercules nakliye uçağı, Pasay şehrindeki Albay Jesus Villamor Hava Üssü'ne ulaştı. Bunun ardındanCebu eyaletinde 220. Hava İkmal kanadında hizmete girmesi beklenen C-130H, Lapu-Lapu şehrindeki Hava Hareketlilik Komutanlığına transfer edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aviyonik yükseltmesi alan uçağın, ağır hava ikmal görevleri açısından, kara savunma, insani yardım, afet müdahale operasyonları sırasında birlik ve yüklerin hareketini desteklemek için gelişmiş yetenekler sağlayacağı bildirildi.

İkinci C-130H Hercules nakliye uçağın bu yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor.

star.com.tr

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