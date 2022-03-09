Akşam Gazetesi 9 Mart 2022 Çarşamba 08:32 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 08:32

TUSAŞ tarafından Filipin Hava Kuvvetleri için üretilen ilk T129 ATAK helikopterlerinin ilk teslimatı dün yapıldı.

TUSAŞ Tesislerinin hemen yanında bulunan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na nakledilen ATAK helikopterleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki adet A400M kargo uçağına yüklenerek Filipinler'de bulunan Clark Hava Üssü'ne nakledildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yaklaşık 280 milyon ABD Doları bedel ile 6 adet ATAK helikopterinin satışının gerçekleştirildiği Filipinler, Türkiye'nin ardından ATAK helikopterlerini kullanmaya başlayan ikinci ülke olacak.

İkinci parti teslimat ise bu yıl sonunda veyahut gelecek yıl gerçekleştirilecek