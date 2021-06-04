Fomin: Yeni silahlar, yeni alanlar... Gözlerimizin önünde, yeni dünya düzeni kuruluyor

star.com.tr 04 Haziran 2021 Cuma 16:55 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 16:56

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, 22-24 Haziran tarihlerinde Rusya'nın başkentinde gerçekleşmesi planlanan 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı öncesinde, Rus medyasına açıklamalarda bulundu.

Konferans, farklı ülkelerden askeri yetkilileri ve güvenlik uzmanlarını bir araya getirirken, şu ana kadar yaklaşık 49 ülkeden katılımcıların onaylandığı belirtiliyor.

Fomin RT'ye verdiği demeçte, şu anda mevcut uluslararası hukuk sisteminin parçalanması ve devletlerin 'yeni bir Soğuk Savaş'ta taraf tutmasıyla, yeni bir dünya düzeninin oluştuğuna tanık olunduğunu ifade etti...

Yaklaşmakta olan konferansın 'partizan' olmayan bir etkinlik olduğunu ve ülkelerin Rusya ile mevcut ilişkilerinden bağımsız olarak katılmaya davet edildiğini belirten Fomin, "Forumda, yalnızca büyük dünya sorunlarını çözme yaklaşımlarımızı paylaşan ortaklara değil, aynı zamanda bugün iş birliğinin çok az ya da hiç olmadığı rakiplere, ülkelere de söz veriyoruz." dedi.

Dünyanın siyasi ve güvenlik ortamının şu anda tarihi değişimler yaşadığını belirten Fomin, eski dünya düzeni parçalandığı için, Moskova forumu gibi tartışmaların, özellikle zor zamanlarda önemli olduğunu ifade etti.

Rus yetkili, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Bugün yeni bir dünya düzeninin oluşumuna tanık oluyoruz. Ülkelerin yeni bir Soğuk Savaş'a sürüklenme eğilimini görüyoruz, devletler 'biz' ve 'onlar' olarak bölünüyor ve doktriner belgelerde açıkça 'düşman' olarak tanımlanıyorlar. Mevcut uluslararası ilişkiler sistemi ve güvenlik çerçevesi sistematik olarak yok ediliyor. Uluslararası örgütlerin güvenlik alanında toplu karar alma araçlarının rolü azalmaktadır.'

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, özellikle eski ABD başkanı Donald Trump döneminde, birden fazla uluslararası anlaşmanın sona erdiğini hatırlatan Fomin, Başkan Joe Biden'ın New START anlaşmasını beş yıl daha uzatmayı kabul etmesinden sonra, Washington ile Moskova arasında yalnızca bir büyük ve etkili anlaşmanın kaldığını belirtti.

Fomin'e göre, yeni silah sistemlerinin ortaya çıkmasının yanı sıra, bazı ulusların savaşı daha önce hiç görülmemiş alanlara taşıma çabası, 'dünya düzeninin' ortaya çıkışını daha da hızlandırdı. Fomin, 'Modern dünyadaki güç dengesini kökten değiştiren temelde yeni silah türleri ortaya çıkıyor. Savaşın yeni alanlara, 'uzaya ve siber uzaya' taşınması, savaşın ilke ve yöntemlerinde bir değişikliğe yol açıyor.' dedi.

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