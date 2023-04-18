Fransa basını Bayraktar TB2 SİHA'ları yazdı: Ankara için gerçek bir diplomatik sancaktar

Üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, savaş alanlarındaki nokta atışı operasyonlarında adından söz ettirmeyi başardı.

Kısa sürede dünyanın sıklıkla konuştuğu insansız hava gücü arasındaki yerini alan TB2'ler, bu kez Fransa merkezli La Croix gazetesi tarafından gündeme getirildi.

TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİYEL VE DİPLOMATİK STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI

SİHA'lardan "Ankara'nın yeni nüfuz aracı" şeklinde söz eden gazete, Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmasıyla ünlenen TB2 Bayraktar insansız hava aracının, Türkiye'nin endüstriyel ve diplomatik stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

TB2, SAVUNMA SANAYİSİNİN AMİRAL GEMİSİ OLDU

TB2'nin savunma sanayiinde oynadığı rolden şu sözlerle bahsedildi:

TB2 Bayraktar, Karabağ ve Ukrayna'da kullanılmasının ardından Türk savunma sanayisinin amiral gemisi oldu.

Türkiye, insansız hava aracını Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da nüfuz stratejisine hizmet etmek için kullanıyor.

KIZILELMA İLE BİRLİKTE TÜRK EKOSİSTEMİNİN İKİ CEVHERİ

Batılı ülkelerin savunma sanayilerinden farklı olarak Türk savunma sanayisinin uçak ve insansız hava aracını aynı anda geliştirebildiğine dikkat çekildi.

Baykar Makina tarafından üretilen TB2'nin halihazırda donanmada kullanılabilecek versiyonu olan TB3'ün mevcudiyetinden de söz edildi ve şöyle denildi:

Türkiye'nin geliştirdiği ilk hayalet savaş uçağı Kızılelma ile birlikte Türk ekosisteminin bu iki cevheri, TCG Anadolu'yu ve Hürjet hafif muharebe uçağını donatacak.

DİPLOMATİK SANCAKTAR, NÜFUZ ARACI OLDU

Bir diğer stratejik proje olan geleceğin TF-X savaş uçağının, ilk testlerinden geçme aşamasında olduğu aktarıldı. Savunma alanındaki atılıma dair şu görüşlere yer verildi:

Türk savunma sanayisinin başarıları, 1974'te ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı üç yıllık silah ambargosunun ardından elli yıldır başlatılan askeri ikmalin güçlendirilmesi politikasının sonucudur.

Ankara için gerçek bir diplomatik sancaktar olan Bayraktar SİHA, Afrika ve Orta Asya'da nüfuz aracı oldu. Fas, Etiyopya ve Nijer, Togo sınırlarını gözetleyecek donanıma sahip.

Orta Asya'da Türkiye, Rusya'nın çekilmesinden yararlanıyor. Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan Türk SİHA'ları satın aldı.

ÜÇÜNCÜ YOL İMAJI

"Türk askeri ihracat stratejisi 'üçüncü yol' imajından yararlanıyor." denilerek, insansız hava aracı hakkında şunlar aktarıldı:

Orta Doğu ve Avrupa'da ilişkileri onarmak veya daha akışkan hale getirmek için kolaylaştırıcı bir görev görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Eylül 2022'de 120 TB2 satın alması, Ankara ile Abu Dabi arasındaki uzlaşmaya mührünü vurdu.

2021'de Türkiye, Polonya'ya 24 TB2 satarak Avrupa'da yer edindi. Türkiye, tarafından NATO'ya girişi engellenen Finlandiya da Türkiye'den SİHA satın alabileceğini ima etti.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ DENGELEYİCİ

Moskova'ya yaptırım uygulamayı reddeden Ankara'nın, Rusya'dan hidrokarbon ithal etmeye ve yine bu ülkeye çok sayıda ürün ihraç etmeye devam ederken, Ukrayna'ya da insansız hava aracı sağladığı belirtildi.

Türkiye'nin bu durumu, "iki savaşan taraf arasında aracı olarak rol oynamasına izin veren dengeleyici bir hareket" şeklinde nitelendirildi.