Fransa'dan Çin'i çok kızdıracak provokasyon! Saldırı denizaltısı tartışmalı sularda

star.com.tr 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:00 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:00

Fransa'nın savunma bakanı Florence Parly, Fransız nükleer saldırı denizaltısı Emeraude ve deniz destek gemisi Seine'nin "uluslararası hukukun, hangi denizde gidersek gidelim, geçerli olan tek kural olduğunu doğrulamak" için çekişmeli sularda yelken açtığını duyurdu.



Parly sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü devriye, Güney Çin Denizi'nden geçişini yeni tamamladı. Bu, Fransız donanmamızın Avustralyalı, Amerikalı ve Japon stratejik ortaklarımızla birlikte çok uzaklarda ve uzun süre konuşlanma kapasitesinin çarpıcı bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Parly, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesinde münhasır ekonomik bölgelere sahip olduğunu ve buradaki egemenliğini ve çıkarlarını korumayı amaçladığını ekledi .

Fransa geçmişte enerji zengini Güney Çin Denizi'nde birkaç serbest dolaşım operasyonu gerçekleştirdi ve Çin'in bölgedeki artan egemenliğine ve militarizasyonuna karşı, İngiltere ve ABD gibi ülkelere katıldı. Pekin'in, Filipinler, Vietnam ve Malezya dahil olmak üzere birçok komşusuyla sularda örtüşen toprak iddiaları var.

Geçen yılın Eylül ayında Fransa, Almanya ve İngiltere, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki iddialarının çoğuna karşı 2016 uluslararası mahkeme kararı lehine Birleşmiş Milletler'de ortak bir açıklama yaptı. Üç ülke, Pekin'in sulardaki "tarihi haklar" iddialarının uluslararası hukuka uygun olmadığını söyledi.

Parly, Haziran 2019'da Shangri-La Diyaloğu'nda, Paris'in Güney Çin Denizi'nde yılda iki defadan fazla yelken açmaya devam edeceğini söyledi ve benzer düşünen diğer ülkeleri de, tartışmalı sularda serbest dolaşımı sürdürmeye çağırdı.

ABD DE ÇİN'E BASKI KURUYOR

Pekin, Güney Çin Denizi yakınlarında yabancı savaş gemilerinin varlığını uzun süredir 'kışkırtma ve provokasyon' olarak niteliyor. Pekin, Fransa'nın Spratly Adaları da dahil olmak üzere, tartışmalı sulardaki Çin'in egemenliğini tanıdığını iddia etti

Çin'in Nansha Adaları dediği adalar bir zamanlar Fransa tarafından işgal edilmişti.

Çin dışişleri bakanlığı ve savunma bakanlığı, Fransa'nın son operasyonu hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Geçen Cuma, ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS John S. McCain, Tayvan Boğazı'ndan geçtikten sonra Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları yakınında yelken açtı.

ABD Donanması, ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki ilk operasyonun, "iddia sahibinin kimliğine bakılmaksızın, dünya çapındaki aşırı deniz iddialarına" meydan okuma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Bölge Komutanlığı, ABD savaş gemisini bir uyarı ile tartışmalı adalardan uzaklaştırdığını iddia etti. Çin Biden'ın hamlesini, ABD'nin "her zamanki 'provokasyon' taktiği ile, kamuoyunu yanıltıcı seyir hegemonyası manipülasyonu' olarak niteledi.

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