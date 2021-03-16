Fransa'dan yeni '120 Shard' isimli zırh delici mühimmat

star.com.tr 16 Mart 2021 Salı 22:07 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 22:07

Fransız şirketi Nexter, 9 Mart'ta 120 Shard adlı yeni bir kinetik enerjiyle penetrasyon sağlayan mühimmat (APFSDS) geliştirmenin son aşamalarında olduğunu duyurdu.

Yükseltilecek olan APFSDS mühimmatının isminin "120 Shard" olacağı belirtildi. Mühimmatın daha yüksek delme kapasitesi ve hassasiyetle birlikte performans için yeni bir standart belirleyeceği düşünülüyor.

Nexter, söz konusu yeni mühimmatı Fransız Savunma Tedarik Kurumu'nun çalışmaları temelinde yürütülen yenilikçi malzemeler ve harici balistik araştırmalarının yanı sıra bir geliştirme sürecinin uygulanmasının sonucu olarak nitelendirdi.

APFSDS mühimmatının, mimari optimizasyonlarının bu yıl tamamlanması ve ardından endüstriyel yeterlilik aşamasına geçilmesi planlanıyor.

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